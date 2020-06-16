İTÜ Rektörü Karaca: "Doğa Koleji, dünyanın farklı noktalarında öne çıkmış bir kurum olacak"
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İTÜ Rektörü Karaca: "Doğa Koleji, dünyanın farklı noktalarında öne çıkmış bir kurum olacak"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, "Doğa Koleji sadece bu bölgede değil, dünyanın farklı noktalarında temayüz etmiş, öne çıkmış bir kurum haline gelecektir.

16.06.2020 20:20 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:26

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, "Doğa Koleji sadece bu bölgede değil, dünyanın farklı noktalarında temayüz etmiş, öne çıkmış bir kurum haline gelecektir." dedi.

Ankara, Çukurambar Doğa Koleji'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Rektör Mehmet Karaca, Doğa Kolejinin İTÜ ETA Vakfına devri sonrası süreç ve güncel gelişmelere yönelik açıklamalar yaptı.

Doğa Kolejini devraldıktan sonra farklı bir yapılanmaya gidildiğini belirten Karaca, yeni eğitim ve öğretim yılında ciddi hazırlıklıkların olduğunu ifade etti.

Hazırlık sürecinin pandemi dolayısıyla sekteye uğradığını aktaran Karaca, bu süreci avantaja çevirerek bilgi teknolojileri altyapısında Doğa Kolejinin ne kadar başarılı olduğunu gösterdiklerini vurguladı.

"Öğrencilerimizi, kabiliyetleri ne yönde ise o alana kanalize etmek için çalışacağız"

Gelecekle ilgili her öğrencinin kendi ilgi alanlarında yetişmesini sağlamak istediklerini dile getiren Karaca, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi, yetenek ve kabiliyetleri ne yöndeyse o alanlara kanalize etmek için elimizden geleni yapacağız. Burada teknik üniversitesinin büyük katkısı olacak. Üniversitesin alt ve üst yapıları, öğretim üyesi katkısı gerçekten sistem içerisine yavaş yavaş girmeye başladı. Doğa Kolejini aldıktan sonraki süreçte, öğretim üyeleri bilfiil ders vermeye başladılar. Üniversitenin birçok imkanını da Doğa Koleji öğrencilerine açacağız."

Doğa Kolejinin fen ve teknolojide de öne çıkan bir kurum olduğuna dikkati çeken Karaca, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle yapay zeka, veri mühendisliği konusunda burada bir üs oluşturacağız. Üniversitelerde böyle bölümler var ama bunu sağlayacak öğrenci desteğini liseden, ortaokuldan alabiliriz. Doğayı bu konularda ön plana çıkartacağız. Üniversiteyi kazanan arkadaşlar bu konuda çok şanslı olacaklar. Bu sayede, Doğa Koleji sadece bu bölgede değil, dünyanın farklı noktalarında temayüz etmiş, öne çıkmış bir kurum haline gelecektir."

"İTÜ'nün adı pozitif bir algı oluşturdu"

Karaca, İTÜ olarak özel okul konusunda 20 yıllık bir deneyime sahip olduklarını belirterek, "İTÜ ETA Vakfının Doğa Kolejini devralması veliler arasında güven oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Karaca, devir süresince veli ve öğretmenlerin inanılmaz bir özveri gösterdiklerini, çalışanların gayret ve katkısı sayesinde süreci sağlıklı şekilde tamamladıklarını sözlerine ekledi.

İTÜ Rektörü Karaca: 'Doğa Koleji, dünyanın farklı noktalarında öne çıkmış bir kurum olacak'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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