İTÜ MTAL öğrencilerine İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulundan İngilizce eğitim desteği

İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde (İTÜ MTAL), küresel ölçekte büyük başarılara imza atması hedeflenen öğrenciler, yoğun İngilizce hazırlık eğitimi alıyor.

İTÜ MTAL'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde kurulan lisede, küresel ölçekte büyük başarılara imza atması beklenen öğrencilere yoğun şekilde İngilizce hazırlık eğitimi veriliyor.

Projede, okulun alanlarında başarılı İngilizce öğretmenlerinin yanı sıra, İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu da öğrencilere destek veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, öğrencileri bilimsel ve akademik anlamda zenginleştirmek için eğitimlere devam ettiklerini belirtti.

İTÜ MTAL öğrencilerinin aldıkları eğitimle araştırma teknikleri, bilgiye erişim ve bilgiyi kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar yaptıklarını aktaran Toros, şunları kaydetti:

"Dönem sonunda her takım hem Türkçe ve hem de İngilizce makale yazmış olacak. Ayrıca salgın hastalık sebebiyle çevrim içi etkinlikler hız kazanıyor. Eğitimde yeni bir dönem başlıyor. Nasıl ki arılar dağ taş dolaşarak çiçeklerden bal topluyor ise öğrenciler de sayısal ortamda mekan ve zamandan bağımsız olarak bilgi kaynaklarına ulaşabiliyor. Hedefi olanlara ve çalışanlara kovid-19 salgını yeni bir açılım getirmiş oluyor. Genç arılar yaptıkları çalışmaları takımlar halinde, geniş katılımlı dinleyicilerin önünde sunma becerilerinin ve hitabet kültürlerinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla eğitim yılı sonunda çevrim içi bir İngilizce dilinde sempozyum düzenleyerek sunacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer