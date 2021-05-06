İTÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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İTÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İTÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Demir, Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve sağlık durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Yoğun bakımda bulunan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İTÜ'den yapılan başsağlığı mesajında, "İTÜ inşaat mühendisliği 1982 mezunumuz, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz ve genel sekreterimiz Prof. Dr. İbrahim Demir'i Kovid-19 nedeniyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar üniversitemize emek veren değerli hocamız İbrahim Abimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ ailemize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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