İttifak pazarlığı sürerken Milli Görüş'ün yayın organı AK Parti'ye kapılarını açtı

AK Parti ile Saadet Partisi arasında ittifak görüşmeleri devam ederken AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Milli Görüş'ün yayın organı TV5 ekranlarına konuk olacak.

Son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesiyle artan Milli Görüş - AK Parti teması sürüyor.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, bu kez Milli Görüş'ün yayın organı TV5'te soruları cevaplandıracak. Ünal'ın katıldığı, Hasan Basri Akdemir ve Mustafa Deniz'in hazırlayıp sunduğu "4. Güç" programı yarın saat 22.00'da TV5'te ekranlara gelecek.

Programda Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan eylemler ve çıkan tartışmalar da Ünal'a sorulacak.