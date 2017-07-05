İtso Heyetinden İnegöl Protokolüne Ziyaret

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Kaymakam Ali Akça'yı ziyaret etti.



İTSO Meclis Başkanı Sadık Gülerer, Yönetim Kurulu Başkanı Metin Anıl, yönetim kurulu üyeleri ve Genel Sekreter Mustafa Şentürk'ün katıldığı ilk ziyarette ilçenin sıkıntıları konuşuldu. Metin Anıl, İTSO'nun haziran ayı meclis toplantısında, İnegöl'deki trafik, çevre ve hava kirliliği sıkıntıları, yeşil alan ve meydanların yetersizliği ve bazı imar uygulamaları hakkında meclis üyelerinin söz alarak talep ve beklentilerini dile getirdiklerini söyledi. Anıl, "İlçe merkezindeki bazı caddelerde sabah ve akşam saatlerinde trafik akışında tıkanıklıklar oluyor. Düzensiz araç parkları da sıkışıklığı tetikliyor. Meclis üyelerimiz uzman bir ekibin bu sorunları incelemesi ve daha fazla büyümeden çözüm üretmesini bekliyorlar" dedi.



Meclis üyelerinin İnegöl'de kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin önlenmesi için tedbir alınmasını beklediklerini, ilçedeki derelere moloz ve kimyasal atıkların boşaltılmasından rahatsız olduklarını da vurgulayan Metin Anıl, "Bunların çözümü için bir plan yapmak gerektiği inancındayız. Doğayı korumak hepimizin görevidir. Ayrıca meclis üyeleri ilçedeki yeşil alanların azaldığı yönünde de görüşler aktardı. Yıkılan eski Devlet Hastanesi'nin bulunduğu alanda yapılacak olan Belediye Hizmet Binası'nda yeşil dokunun da korunması yönünde beklentiler var. İnegöl'e daha çok meydan ve yeşil alan kazandırmak için el birliği ile çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.



İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İTSO'nun İnegöl'ün en güçlü sivil toplum kuruluşu olduğunu ve ilçenin sorunlarına duyarlı yaklaşması nedeni ile ayrıca takdir ettiğini ifade etti. Aktaş, İnegöl'de yeşil alanları korumaya çok önem verdiklerini ve mevcut imar yönetmeliklere uygun şekilde yapılaşmaya izin verdiklerini de anlattı.



İnegöl Kaymakamı Ali Akça'da, İTSO heyetine ilçenin sorunlarına gösterdikleri duyarlılık nedeni ile teşekkür etti. Akça, İnegöl'ün asayişi, trafik sıkıntıları, çevre sorunları konusunda kaymakamlık ve bağlı birimlerinin özveri ile çalıştıklarını söyledi. - BURSA