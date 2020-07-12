İTİRAFÇILARIN DİLİNDEN FETÖ'NÜN KARANLIK YÜZÜ: Örgütten olmayan pilotları elemek için tansiyon...
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İTİRAFÇILARIN DİLİNDEN FETÖ'NÜN KARANLIK YÜZÜ: Örgütten olmayan pilotları elemek için tansiyon...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karanlık yüzünü, uzun yıllar örgütün mahrem birimlerinde görev alan itirafçılar anlattı.

İTİRAFÇILARIN DİLİNDEN FETÖ'NÜN KARANLIK YÜZÜ: Örgütten olmayan pilotları elemek için tansiyon...
12.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:14

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karanlık yüzünü, uzun yıllar örgütün mahrem birimlerinde görev alan itirafçılar anlattı.

Örgütün mahrem yapılanmasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve askeri mahkeme sorumlusu olarak yer alanların itirafları, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) ele geçirme planları kapsamında yaptıklarını gözler önüne serdi.

İtirafçı beyanlarına göre, özellikle 2010'da yapılan anayasa değişikliğinin ardından sivil yargıda etkili olan FETÖ mensupları, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) ve Askeri Yargıtayı da boş bırakmadı.

Askeri Casusluk, Balyoz gibi ürettikleri soruşturma ve davalarla yapıdan olmayan askerlerin önünü kesen örgüt mensupları, bu kumpasın içine sokamadıkları askeri öğrencileri ise GATA'daki örgütlenmeleri sayesinde sahte raporlarla okuldan atarak TSK ile ilişiklerini kesti.

GATA'da sağlık raporlarını kendi amaçları doğrultusunda kullanan örgüt üyelerinin, Astsubay Meslek Yu¨ksek Okulları, Harp Akademisi ve Harp Okuluna girmeye hak kazanan kendilerinden olmayan adayları gerc¸ek dıs¸ı sagˆlık raporlarıyla eledikleri tespit edildi.

Askeri okullarda okuyan adayların ilis¸igˆinin kesilmesi ve go¨revde olan pilotların aktif go¨revlerinin engellenmesi amacıyla da bir dizi yöntem izlendi.

Bu kapsamda hastalıkları bulunmamasına ragˆmen bu kişilere "mitral kapak yetmezligˆi", "yu¨ksek tansiyon", "aort damarı genis¸lemesi" ve benzeri tes¸hisler konuldu.

Örgüt üyeleri, pilotluk go¨revinden uzaklas¸tırmak istedikleri kişilere, herhangi bir sagˆlık sorunu bulunmadıgˆı halde "yu¨ksek tansiyon" tes¸hisi koyarak ileriki su¨rec¸te kalp damarlarını genis¸letme o¨zelligˆine sahip tansiyon ilac¸ları yazdı.

"Uçamaz" raporu verdiler

Bir sonraki kontrole kadar bu ilaçları kullanan pilotların gerc¸ekte hic¸bir sagˆlık sorunu yas¸amadıkları halde ilaç nedeniyle kalp damarlarının genis¸lemesi sağlandı. Böylece bu pilotlara, yapılan muayene sonucu kardiyolojik ac¸ıdan "uçamaz" raporu verilmesinin önü açıldı.

Örgüt mensubu olmayanlar bu yöntemlerle elenirken, gerc¸ekte askeri okullara girmesini engelleyecek rahatsızlıgˆı bulunup da o¨rgu¨te yakın olan kis¸ilere ise "sagˆlam" raporu tanzim edilerek bu kis¸ilerin Türk Silahlı Kuvvetlerine girmeleri sagˆlandı.

Sahte raporlara iptal davası açma yolunu da kestiler

GATA'da örgütlenerek sahte raporlarla okullardan öğrencileri atan FETÖ mensupları, bu işlemlerin iptali için açılacak davalara bakan AYİM'de de süreçte çoğunluğu ele geçirdi.

Böylece örgütün sahte GATA raporlarıyla attığı öğrencilerin okula geri dönmek için kullanacakları AYİM'de iptal davası açma yolu da yine örgüt tarafından kesildi.

Kalp hastalığı veya başka bahanelerle ilişikleri kesilen askeri öğrencilerin açtıkları davalar, AYİM'in ilgili dairesince oy çokluğuyla reddedildi. Böylece, örgüt mensubu olmayan askeri öğrencilerin TSK ile ilişikleri kesilmiş oldu.

Kaynak: AA

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