İthal Hayvanlar İçin "Nakil Hastalığı" Uyarısı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, naklin uzun sürmesi nedeniyle ithal hayvanlarda solunum sistemi hastalıklarında ciddi artış görüldüğünü, bu duruma karşı acil önlem alınması gerektiğini bildirdi.



Onmaz, yazılı açıklamasında, ithal hayvanlarda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi vererek, ithal hayvanlara nakil öncesi ve sonrası koruyucu müdahale yapılması gerektiğini kaydetti.



Nakillerin gemi aracılığıyla uzun sürede yapıldığı durumlarda, hayvanların bağışıklık sisteminin zayıfladığını, bazı virüs, bakteri gibi mikroorganizmaların akciğerlere yerleşerek hastalık oluşturduğunu ifade eden Onmaz, bu nedenle nakil süresinin mümkün olduğunca kısaltılması gerektiğini dile getirdi.



Uzun nakillerde ise hayvanlara mutlaka su ve yem takviyesi yapılması gerektiğini vurgulayan Onmaz, açıklamasında şunları kaydetti:



"Hayvanlar nakil yerlerine ulaştıklarında en geç 48 saat içerisinde özel bakıma alınmalıdır. Hayvanların özellikle yüksek enerjili yemlere adaptasyonu sağlanmalı, vitamin ve mineral eksiklikleri giderilmeli. Bulunan bölgedeki hava akımı ve toz kontrolleri yapılmalıdır. Özellikle kapalı alanlardaki ahırlarda bulaşma çok hızlı olacağı için hasta, iştahsız, öksüren ve ateşi olan hayvanlar mutlaka tespit edilmeli ve derhal sağlıklılardan ayrılmalıdır. Nakil hastalığına bağlı solunum sistemi hastalıkları genellikle nakilde 2 hafta içerisinde ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle eğer mümkünse hayvanlar nakilden önce ve nakilde mutlaka iki defa hastalığa karşı aşılanmalıdır."