Bacada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
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Bacada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

19.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:58

Bacada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü Bursa'nın İnegöl İlçesinde bacadan çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü.

Bacada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde bacadan çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. İtfaiye ekipleri yangına zamanında müdahaleye ederek büyümeden söndürdü. Mahalle halkı ise sokağa dökülerek meraklı gözlerle olan bitenleri izledi.

Edinilen bilgilere göre yangın Turgutalp mahallesi çiğdem sokakta meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar bacadan çıkan alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sokağın dar olmasından dolayı ekipler yangın yerine güçlükle gelebildiler. İtfaiye araçlarını gören mahalle halkı ise hem sokağa hemde balkona koştu. Ekipler yangını büyümeden kısa süreden söndürdü. Sokağa dökülen vatandaşlar ise meraklı gözlerle olan bitenleri izledi. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

Bacada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Bacada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Bacada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Bacada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Bacada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Bacada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Bacada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Bacada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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