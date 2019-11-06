İtfaiyeden sürücülere "kedi" uyarısı

06.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:58

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, havaların soğuk geçtiği günlerde özellikle kedilerin sıcak ortamı sebebiyle araçların kaportalarında uyuduklarını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan kış mevsimi ile özellikle yavru kedilerin ısınmak için yeni stop edilen araçların motorlarını tercih ettiğini ifade etti.

Kış aylarında dışarıda, sokakta olan hayvanlar barınacak sıcak bir yer aradığını anlatan Duman, kedilere bir zarar vermemek için her sürücünün aracına binmeden ve çalıştırmadan önce hem motor kısmı hem de lastiklerin helezon yaylarını kontrol etmesi tavsiyesinde bulundu.

Duman, yapılan araç kontrolü esnasında, motor kısmında kediye rastlayan sürücülerin önce bu kediyi kendi imkanlarıyla çıkartmaya çalışmasını, başaramadıkları durumlarda ise itfaiyeden yardım istemelerini belirterek, "Kış mevsimlerinde en çok rastladığımız olaylardan biri kedilerin araç motorlarına girmesi. Vatandaşlarımız araçlarının başına geldiklerinde ilk önce aracın etrafında dolaşıp kontrol etmeli." şeklinde konuştu.

Araç içinde kedi olduğu ihbarını aldıklarında olay yerine hemen ekip gönderdiklerini aktaran Duman, şunları söyledi:

"Böyle bir durumda olay yerine giden ekiplerimiz ilk önce kedinin nerede olduğunu belirliyor. Eğer kedi motor kısmında ise kaputu açarak kediyi arıyorlar. Kedi genellikle lastiklerin helezon yayları arasında, motor blok kısmında, karter ile blok arasında veya egzozun olduğu yerler ile buldukları başka boşluklara giriyorlar. Buralar sıcak yerler olduğu için soğuktan korumak için bunu tercih ediyorlar. Daha sonra gerek cep telefonlarından kedi sesi açarak, gerekse de aracın yanına yiyecek bırakarak kedinin çıkmasını bekliyorlar. Eğer kedi aracın içinde çıkmıyorsa son çare olarak bu aracı çekici yardımıyla sanayiye götürerek kediyi burada çıkartmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA