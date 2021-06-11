İtfaiyecinin nikahına arkadaşlarından 'Tulumbacılar' sürprizi

AVCILAR İtfaiye Amirliği'nde görevli itfaiye eri Serdar Acar'a, Burcum Duman ile hayatını birleştirdiği nikaha, 5 mesai arkadaşı 'Tulumbacı' kıyafetiyle gelerek sürpriz yaptı.

AVCILAR İtfaiye Amirliği'nde görevli itfaiye eri Serdar Acar'a, Burcum Duman ile hayatını birleştirdiği nikaha, 5 mesai arkadaşı 'Tulumbacı' kıyafetiyle gelerek sürpriz yaptı. 'Havada uçan, karada kaçan, anasının koynundan kız kaçıran, 72.5 millete duman attıran tulumbalılar' manisini okuyarak salona giren itfaiyeciler önce şaşkınlık yarattı ardından bol bol alkış aldı.

11 yıllık itfaiye eri Serdar Acar, Burcum Duman ile Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturmadan önce, gelin arabasıyla görev yeri olan itfaiye amirliğine geldi. Ardından da nikah dairesine gitmek için yola çıktı. Aynı anlarda itfaiye eri Abdübkadir Işık, Grup Amiri Güven Tunca'ya yakın arkadaşı olan damada, Osmanlı döneminde Yeniçeri Ocağı'na bağlı olarak kurulan 'Tulumbacılar'ın kıyafeti ile sürpriz yapmak istediğini söyledi.

Tunca da Işık'ın da aralarında olduğu 5 mesai arkadaşını bağlı oldukları Daire Başkanlığı'na götürdü. Alınan onayın ardından Abdülkadir Işık ve 4 arkadaşı, kendilerine gönderilen tulumbacı kıyafetlerini giyip, itfaiye aracı ile evlendirme dairesine gitti. Kıyılan nikahın ardından geçilen takı merasimi sırasında da bir odada bekleyen grup, 'Havada uçan, karada kaçan, anasının koynundan kız kaçıran, 72.5 millete duman attıran tulumbalılar' manisini söyleyerek, salona girdi. Damat Serdar Acar ve gelin Burcum Duman, büyük şaşkınlık yaşadı. Işık ve arkadaşları, itfaiyecilerin üzerine iğne ile para ve altın tutturduğu kurdeleyi çiftin omuzlarına bıraktı. Damat Acar, "Çok şaşırdım. Bu mesleği çok seviyorum. Arkadaşlarım unutamayacağımız bir sürpriz hazırlamış" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş