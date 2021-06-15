İtfaiyecinin en zor anları! Görev için gittiği kazada ölen kişi kızı çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtfaiyecinin en zor anları! Görev için gittiği kazada ölen kişi kızı çıktı

İtfaiyecinin en zor anları! Görev için gittiği kazada ölen kişi kızı çıktı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Galler'de görev yapan itfaiyecinin başına gelenler, duyanları büyük üzüntüye uğrattı. Bir trafik kazası ihbarının ardından olay yerine giden itfaiyeci Adrian Smith, kazada ölen kişinin kızı olduğunu öğrenince hıçkırıklara boğuldu.

Birleşik Krallık'ta yer alan Haverfordwest'teki bir köy yolunda meydana gelen kaza, genç bir kızı hayattan kopardı. Ancak genç kızın ölümü kadar, babasının yaşadığı acı tesadüf de gündeme oturdu.

Ella isimli genç kız, sıcak havalar nedeniyle arkadaşlarıyla serinlemek istedi. Genç kız, erkek arkadaşıyla beraber Broad Haven'deki bir plaja gitti. Dönüşte ise erkek arkadaşıyla beraber bir virajda arabaları devrildi arkalarından gelen araba da devrilen arabalarına çarptı.

İtfaiyecinin en zor anları! Görev için gittiği kazada ölen kişi kızı çıktı

3 KİŞİ KAZADA YARALANDI

47 yaşındaki itfaiyeci Smith, kaza olduğu sırada görev başındaydı, yardım çağrısına cevap verdi. Olay yerine geldiğinde kızının arabasına bir başka aracın çarptığını gördü. Arabayı kullanan Ella'nın erkek arkadaşı ve başka bir araçta bulunan bir erkek ile bir kadın ağır yaralandı.

BÜYÜK YIKIMA UĞRADI

İtfaiyeci, kaza yapan kişinin kızı olduğunu görünce yıkıldı. Smith, kızının cansız bedenini sağlık görevlileri arabadan çıkarırken çaresizce izlemek zorunda kaldı.

KIZININ FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Kaza hakkında konuşan Smith'in bir aile dostu, ''Adrian'ın kendi kızını o halde görmesi görmesi tam bir kabus olmalı'' dedi. Kazadan birkaç saat sonra Bay Smith, sosyal medyada kendisinin ve Ella'nın küçükken bir aile partisinde dans ederken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Polis, kazanın nedenini araştırmaya devam ediyor.

- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Muharrem İnce Mustafa Şentop Jens Stoltenberg
Magazin Ezgi Mola Hande Ataizi Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İtfaiyecinin en zor anları! Görev için gittiği kazada ölen kişi kızı çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 19:15:43. #1.14#

title