İtfaiyecilik Haftası ne zaman? İtfaiyeciler Haftası nedir? Tulumbacılar kimdir?

İtfaiye teşkilatının yaş gününü kutladığı İtfaiyecilik Haftası kapsamında her yıl etkinlikler düzenlenmektedir. Peki, İtfaiyeciler Haftası nedir? İtfaiyecilik Haftası ne zaman kutlanır? İtfaiye örgütü ne zaman ortaya çıktı?

İtfaiye teşkilatının yıl dönümü olarak kutlanan İtfaiyecilik Haftası, Yangından Korunma Haftası ve İtfaiyeciler Haftası olarak da adlandırılır. İtfaiye teşkilatının yaş gününü kutladığı İtfaiyecilik Haftası kapsamında her yıl etkinlikler düzenlenmektedir. Peki, İtfaiyeciler Haftası nedir? İtfaiyecilik Haftası ne zaman kutlanır? İtfaiye örgütü ne zaman ortaya çıktı?

İTFAİYECİLER HAFTASI NEDİR?

Ülkemizde 25 Eylül haftası, Yangın Haftası olarak kutlanır. Bu hafta boyunca halk bu konuda bilgilendirilir.

İTFAİYECİLİK HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

Türkiye'de her yıl 25 Eylül - 1 Ekim aralığında kutlanan İtfaiyecilik Haftası, Yangın Haftası olarak da anılır ve kutlanır. Bu hafta aralığında yayın organları ile halka, okullarda öğrencilere yangının zararları anlatılır. Buna ek olarak yangından korunma yolları ve alınması gereken önlemler halka belirtilir.

Yangından Korunma Haftası ya da İtfaiyecilik Haftası 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasındaki haftada kutlanır.

İLK İTFAİYE TEŞKİLATI NASIL VE NE ZAMAN OLUŞTU?

Türkiye'de ilk yangın söndürme örgütü 25 Ekim 1714 yılında Dergah-ı Ali Tulumbacı Ocağı olarak kuruldu.

Cumhuriyet dönemiyle birlikte yangın söndürme görevi 25 Eylül 1923 tarihinde belediye hizmeti olarak kabul edildi. İtfaiyecilik Haftası, yangının zararlarının anlatıldı, yangından korunmanın yolları gibi konular anlatılarak halkın bilinçlendirildiği haftadır.

Eski zamanlarda kentin yüksek bir binasının tepesinde ya da yangın gözlemek için özel olarak yapılmış bir kulede gözcü bulundurularak yangın gözlenirdi.

TULUMBACILAR KİMDİR?

Ülkemizde itfaiye örgütü kurulmadan önce biri, Fransa'da gördüğü Didon denilen yangın tulumbasından esinlenerek, ilk yangın söndürme aracını ortaya çıkardı. Tulumbayı taşıyan, yangını söndüren kişilere ise Tulumbacı denirdi. Her mahallenin tulumbacıları ayrıydı ve kentin bir yerinde yangın çıkınca, tulumbacılar, tulumbalarını sırtlarına alır, bağıra bağıra koşarak yangın yerine giderlerdi.