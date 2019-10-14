İtfaiye Merkezi önümüzdeki yıl tamamlanacak

14.10.2019 15:02

Malatya Beydağı Devlet Hastanesi'nin karşısında yapımına devam edilen 'İtfaiye Merkezi'nin inşaatında çalışmalar yoğun bir şekilde sürdüğü ve önümüzdeki yıl tamamlanacağı bildirildi.



Malatya'nın geneline hizmet vermekte olan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından olası yangın ve afetlere anında müdahale edebilmek amacıyla 229 personelle 1 merkez ve 18 şube olmak üzere toplam 19 noktada 51 müdahale aracıyla 7/24 hizmet veriyor.



Büyükşehir Belediyesi basın birimi tarafından yapılan açıklamada, "Hem araç bakımından hem de idari bina bakımından daha modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yeni itfaiye binasının inşaatı hızla yükseliyor.



Alpaslan Türkeş Bulvarı girişinde 11 bin 712 metrekare alan üzerinde inşaat çalışmaları devam eden İtfaiye Merkezi bodrum-zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor.



İtfaiye binasının son durumu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yeni İtfaiye Binası Birinci kısımda, Karkas taşıyıcı sistem tamamlandı. Bodrum ve zemin kat duvar sıvası imalatları bitti. 1. kat duvara başlanıldı.



İkinci kısımda ise, karkas taşıyıcı sistem tamamlandı. bodrum, zemin ve 1. kat duvar imalatları bitti. Sıva işlemleri devam ediyor. Dış cephe sıvasına başlanıldı. Elektrik ve mekanik tesisatlar devam ediyor. Fiziki olarak elektrik ve mekanik tesisatlar devam ediyor. Fiziki olarak yüzde 55 seviyesinde iş devam etmektedir.



Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra müdahale amirliği garajının kazısına ve çevre duvarı saha tanzimlerine başlanılacak" bilgilerine yer verildi.



Önümüzdeki yıl tamamlanması planlanan modern itfaiye binası bittiğinde, itfaiye personelinin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, 8 peronluk garajın yanında, Sivil Savunma ve Afet Koordinasyon Merkezi, sauna, spor salonu, yatakhane, yemekhane, malzeme odası, personellerin ihtiyaçlarının karşılanacağı odalar ve idari birimlerin yer alacağı bir yapıya kavuşacak. - MALATYA

Kaynak: İHA