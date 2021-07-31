İtfaiye erleri yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyor
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İtfaiye erleri yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyor

İhlas Haber Ajansı / Kıymet Gökçe - Haberler | Güncel

İtfaiye erleri yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyor - Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde 4 gündür devam eden orman yangınlarını söndürmek için Büyükşehir Belediyesi ve çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin mücadelesi sürüyor Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde 4...

İtfaiye erleri yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyor

- Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde 4 gündür devam eden orman yangınlarını söndürmek için Büyükşehir Belediyesi ve çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin mücadelesi sürüyor

MERSİN - Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde 4 gündür devam eden orman yangınlarını söndürmek için Büyükşehir Belediyesi ve çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin mücadelesi sürüyor. Yanla canla başla mücadele eden itfaiye erleri, "Yangınlar sönene kadar buradayız. Bitmeden gitmeyeceğiz" dedi.

Mersin'de 3 gün önce başlayan orman yangını kısa sürede Aydıncık, Bozyazı ve Silifke'nin birçok bölgelerine yayıldı. Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmalarında Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri aralıksız bir şekilde canla başla görev aldı. Yangın bölgesine yakın kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların tahliye edilmesinde de görev alan ekipler, yangının bir an önce sonlandırılması için birçok yerde yangın söndürme çalışmaları yürütüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi yangına 13 itfaiye aracı ve 17 tankerle müdahale ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra çeşitli ilçelerden yangının sonlandırılması için bölgeye araç ve ekip desteği sunuldu. Ayrıca, Karaman'dan 2, Hatay'dan 3, Niğde'den 3, Ankara'dan 3, Konya'dan 2 itfaiye aracı olmak üzere toplam 13 araçla yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanıyor.

Hatay itfaiye ekiplerinin destek araçları ile Silifke ilçesi Işıklı Mahallesi Kayabaşı yaylasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başarı ile sonuçlandı. Yangın söndürme çalışmalarında yaylada yaşayan bazı vatandaşlar gönüllü olarak destekte bulunurken, yaylanın kadın sakinleri de çalışmanın yapıldığı ormanlık alandan göğe yükselen dumanları hüzünle izledi.

"Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmetimizi vermeye çalışıyoruz"

Birçok bölgedeki yangın söndürme çalışmasında görev alan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi personeli Yakup Yaldız, ekip arkadaşları ile birlikte son olarak Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi Kemer mevkiindeki yangında çalıştı. Yaldız, söndürülen yangının ardından yaptığı konuşmada, "Canla başla mücadele ediyoruz. Gerek ekipçe gerek bütün koordinasyon olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmetimizi vermeye çalışıyoruz. İnşallah tez zamanda kurtuluruz ülkece. Elimizden geldiğince yangınlara müdahale etmeye çalışıyoruz. Sağ olsun vatandaşlarla beraber ekibimizce söndürmeye çalıştık. Başarılı olduk. Burayı tamamladık artık diğer mevkilere geçeceğiz" dedi.

"Bitmeden gitmeyeceğiz"

Hatay Büyükşehir Belediyesinden bölgeye desteğe gelen İtfaiye Dairesi personeli Ali Şengül de Silifke ilçesi Işıklı Mahallesi Kayabaşı yaylasındaki yangın söndürme çalışmasında canla başla görev aldı. Yangınları söndürmeden bölgeden ayrılmayacaklarını ifade eden Şengül, "Yangınlar sönene kadar buradayız. Bitmeden gitmeyeceğiz. Bir an önce bitirmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

İtfaiye erleri yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyor
İtfaiye erleri yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyor
İtfaiye erleri yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyor
İtfaiye erleri yangını söndürmek için canla başla mücadele ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kıymet Gökçe

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