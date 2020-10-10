İtfaiye eri, zeytinlikte kendini astı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtfaiye eri, zeytinlikte kendini astı

10.10.2020 17:03 | Son Güncelleme: 10.10.2020 17:07
İtfaiye eri, zeytinlikte kendini astı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, işe gitmek için evden çıkan itfaiye eri Volkan T. (32), zeytinlikte kendini ağaca asarak, intihar etti.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, işe gitmek için evden çıkan itfaiye eri Volkan T. (32), zeytinlikte kendini ağaca asarak, intihar etti.

Evli ve 1 çocuk babası Volkan T., bu sabah işe gitmek için evden çıktı. Ancak iş yerine gitmedi. Endişeye kapılan mesai arkadaşları Volkan T.'yi aramaya çıktı. Balıkköy ile Kızılcaköy Mahalleleri arasında bulunan zeytinlikte, Volkan T. ağaca asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, Volkan T.'nin kendini iple asarak intihar ettiğini belirledi. 

Volkan T.'nin eşinin ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.  

İtfaiye eri, zeytinlikte kendini astı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sezen Aksu Halil Sezai Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Mbaye Diagne Steven Gerrard Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim Kaza Belen Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtfaiye eri, zeytinlikte kendini astı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 17:07:24. #1.14#
title