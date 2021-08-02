Son dakika haberi... İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü
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Son dakika haberi... İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Adana'da 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç, görev başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Adana'da 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç, görev başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında meydana geldi. 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç dün göreve geldi. Santralde görevli olan Kılınç gece boyunca gelen ihbarları alıp arkadaşlarına aktardı. İddiaya göre sabaha karşı ise arkadaşları Kılınç'a ulaşamadı. Bunun üzerine santrala gelen itfaiye erleri Kılınç'ın hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk belirlemelere göre Kılınç'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Kılınç'ın bir süre önce de kalp krizi geçirip hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Kılınç'ın arkadaşları ise yıkıldı. Kılınç'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından ailesi tarafından toprağa verilecek. - ADANA

Son dakika haberi... İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü
Son dakika haberi... İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü
Son dakika haberi... İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü
Son dakika haberi... İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü
Son dakika haberi... İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü
Son dakika haberi... İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü
Son dakika haberi... İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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