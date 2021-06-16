İtfaiye ekipleri tilkiyi kurtarma için seferber oldu
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İtfaiye ekipleri tilkiyi kurtarma için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar - Haberler | Güncel

İtfaiye ekipleri tilkiyi kurtarma için seferber oldu Yavru tilki bedenine bağlanan halatla 15 metrelik kuyudan kurtarıldı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kurumuş su kuyusuna düşen yavru tilki için itfaiye ekipleri seferber oldu.

İtfaiye ekipleri tilkiyi kurtarma için seferber oldu

Yavru tilki bedenine bağlanan halatla 15 metrelik kuyudan kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kurumuş su kuyusuna düşen yavru tilki için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kuyuya merdivenle inen itfaiye erleri tilkiye bağladıkları özel aparat ile düştüğü yaklaşık 15 metre derinliğinden kuyudan başarı ile kurtararak doğaya saldı.

Olay, Sandıklı ilçesi Yolkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Altınsoy isimli vatandaş tarlasını kontrole gittiğinde arazisinin içindeki kurumuş su kuyusundan sesler geldiğini duydu. Cep telefonunun feneri ile kuyuya baktığında kuyunun dibinde bir hayvanın olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürülüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları ilk incelemenin ardından kuyuya merdivenle inmeye karar verdi. Ekipler ardından kuyu içerisine merdiven sarkıttı sonrasında ise bir itfaiye eri aşağı indi. Tilkinin bedenine halat bağlayan ve çekme aparatı takan itfaiye erleri daha sonra hayvanı yukarı çekerek çıkardı. Tilki ardından ekipler tarafından doğaya salındı. Gerçekleştirilen operasyon ile Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekipleri son aylardaki en başarılı operasyonlardan birisine imza attı.

İtfaiye ekipleri tilkiyi kurtarma için seferber oldu
İtfaiye ekipleri tilkiyi kurtarma için seferber oldu
İtfaiye ekipleri tilkiyi kurtarma için seferber oldu
İtfaiye ekipleri tilkiyi kurtarma için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar

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