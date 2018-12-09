İtfaiye Ekipleri, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Adıyaman'daki itfaiye ekipleri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

İtfaiye Amiri Necmettin Çalım, haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde de Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Çalım, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Özellikle yaşam kategorisindeki fotoğraflar hayatı yansıtıyor. Fotoğrafları çeken muhabir arkadaşların eline sağlık. Fotoğraflarda meslektaşımın yangından kurtardığı çocuğu kucağına alması çok güzel bir fotoğraftı." dedi.

İtfaiye eri Kemal Taş ise haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci" yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sanayi dalgıçları", spor kategorisinde de Serhat Çağdaş'ın "Baş başa" adlı fotoğrafına oy verdi.

Taş, fotoğrafları beğendiğini ifade ederek, "Fotoğraflar arasında üçünü beğendim. Fotoğraflar, güzel ve zorlu alanlarda çekilmiş belli. Foto muhabirlerinin eline sağlık." diye konuştu.