İtfaiye Dairesi'nden Soma ziyareti
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İtfaiye Dairesi'nden Soma ziyareti

İtfaiye Dairesi'nden Soma ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Soma ilçesindeki itfaiye amirliğini ziyaret ederek personellerle bir araya geldi.

Koronavirüse karşı tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlatan İnal, ilçe merkezi ve Darkale Mahallesi'nin dar sokaklarında itfaiye araçları ile nasıl müdahale edileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Soma ilçesine ziyarette bulundu. İtfaiye Amirliği'nde görevli personellerle görüşen İnal, koronavirüs tedbirlerine uyulması ve dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Daha sonra saha incelemesi yapan İnal ve beraberindekiler, Samcacı Mahallesi sınırları içerisinde Kartal Sokak, Özver Sokak, Demir Sokak, Arı Sokak ve Kurşunluk Sokak; Karamanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Şehit Haluk İnay Caddesi, Cuma Mahallesi sınırları içerisinde bulanan Cemalettin Çandarlı Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi ve Darkale Mahallesi sokaklarında teknik değerlendirmeler yaptı.Olası yangın ve afet durumlarında itfaiyenin müdahale hızının daha da arttırılması amacıyla saha incelemesi yaptıklarını belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Ekiplerimizle sahada değerlendirmelerde bulunduk. Özellikle, Darkale Mahallesi'nin dar sokaklarında itfaiye araçları ile nasıl müdahale edileceğini konuştuk. İlerleyen günlerde bu yönde bir tatbikat da yapacağız. Vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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