İtfaiye bodrumda mahsur kalan kediyi duvar delerek kurtardı
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İtfaiye bodrumda mahsur kalan kediyi duvar delerek kurtardı

22.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:55
İtfaiye bodrumda mahsur kalan kediyi duvar delerek kurtardı

Burhaniye ilçesinde, bir binanın bodrumunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri duvarı delerek kurtardı.

Burhaniye ilçesinde, bir binanın bodrumunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri duvarı delerek kurtardı. Kedi kurtarma operasyonu Pelitköy sahilinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Pelitköy sahilindeki bir zincir marketin bodrumundan kedi sesi geldiğini gören market çalışanları itfaiyeye haber verdi. Kısa zamanda olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, kilitli olan bodrum kapısını açamayınca duvarı delmek zorunda kaldı. Delinen duvardan giren bir itfaiye görevlisi kediyi kurtardı. Sağlığı iyi olduğu belirlenen kedi doğal ortama salındı. - BALIKESİR

İtfaiye bodrumda mahsur kalan kediyi duvar delerek kurtardı
İtfaiye bodrumda mahsur kalan kediyi duvar delerek kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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