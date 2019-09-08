İtfaiye aracı minik Eymen'in sünnet arabası oldu

08.09.2019 22:37

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanları, büyüyünce itfaiye eri olmak isteyen 6 yaşındaki çocuğa itfaiye aracıyla sünnet arabası sürprizi yaptı.

Azmimilli Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Eymen Öztürk'ün babası Mustafa Öztürk, çocuğunun büyüyünce itfaiyeci olmak istediğini ve sünnet merasiminin yapılacağını Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman'a söyledi.

Eymen'i mutlu etmek için harekete geçen Kahraman ve personeli, itfaiye aracını süsleyerek sünnet arabası yaptı. Konvoya katılan itfaiye erleri, Eymen'i itfaiye aracına bindirerek sirenlerle evine kadar eşlik etti.

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, minik Eymen'in hayalini gerçekleştirmek üzere planlama yaptıklarını söyledi.

Baba Mustafa Öztürk ile görüşerek itfaiye aracını süslediklerini aktaran Kahraman, şöyle konuştu:

"Bugün itfaiye aracımız Eymen için yola çıkıyor. Biz onun itfaiyeci olmak istediğini öğrendik ve babası bize ulaştı, biz de hemen harekete geçtik. Hazırladığımız araç bizim vaka aracımız, yolda bir vaka çıkarsa da Eymen'i götüreceğiz. Eymen'in bu istediği bizim için emirdir, onun gönlünü kırmak istemedik."

Eymen Öztürk de büyüyünce itfaiyeci olmak istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA