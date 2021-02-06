İtfaiye aracı arıza yaptı, itfaiye eri kurtardığı kedi ile mahsur kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İtfaiye aracı arıza yaptı, itfaiye eri kurtardığı kedi ile mahsur kaldı

06.02.2021 15:42 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:47
İtfaiye aracı arıza yaptı, itfaiye eri kurtardığı kedi ile mahsur kaldı

AYDIN'nın Efeler ilçesinde, itfaiye eri, bir apartmanın 4'üncü katında mahsur kalan kediyie kurtarmak için sepetli araç ile yukarı çıktı.

AYDIN'nın Efeler ilçesinde, itfaiye eri, bir apartmanın 4'üncü katında mahsur kalan kediyie kurtarmak için sepetli araç ile yukarı çıktı. Ancak araç arıza yapınca kurtardığı kediyle birlikte mahsur kaldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Meşrutiyet Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Maliye Lojmanları'nda bulunan bir apartmanın 4'üncü katında yaşandı. Evde kimsenin olmadığı sırada, balkondan kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri, kediyi kurtarmak istedi. Başarılı olamayınca da itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, hidrolik sepetli, teleskopik platform aracı ile mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, platform aracıyla çıktığı balkonda, mahsur kalan kediyi kurtardı. Ancak, kediyi aşağı indireceği sırada, araç arızalandı. İtfaiye eri kurtardığı kedi ile yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte mahsur kaldı. 20 dakika boyunca uğraşılmasına rağmen sorun giderilemedi. Bunun üzerine getirilen başka bir merdiven aracı ile itfaiye eri ve kurtardığı kedi, indirildi. Kedi binada yaşayanlara teslim edildi.


İtfaiye aracı arıza yaptı, itfaiye eri kurtardığı kedi ile mahsur kaldı
İtfaiye aracı arıza yaptı, itfaiye eri kurtardığı kedi ile mahsur kaldı
İtfaiye aracı arıza yaptı, itfaiye eri kurtardığı kedi ile mahsur kaldı
İtfaiye aracı arıza yaptı, itfaiye eri kurtardığı kedi ile mahsur kaldı
İtfaiye aracı arıza yaptı, itfaiye eri kurtardığı kedi ile mahsur kaldı
İtfaiye aracı arıza yaptı, itfaiye eri kurtardığı kedi ile mahsur kaldı
İtfaiye aracı arıza yaptı, itfaiye eri kurtardığı kedi ile mahsur kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Didem Kınalı Defne Samyeli Hüner Coşkuner
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Deniz Türüç Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Gazete Mersin Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtfaiye aracı arıza yaptı, itfaiye eri kurtardığı kedi ile mahsur kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 15:48:40. #1.16#
title