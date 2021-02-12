"İTF'lilerin gözünden Pandemi" sergisi açıldı! 19 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekliyor
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"İTF'lilerin gözünden Pandemi" sergisi açıldı! 19 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekliyor

12.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:48

İstanbul Tıp Fakültesi (ÇAPA) Resim ve Heykel Kulübü üyeleri "İTF'lilerin gözünden Pandemi" konulu resim sergisini açtı.

Pandemi hastanesinde görevli kulüp üyeleri, pandemi sürecinde yaşadıkları deneyimleri ölümsüzleştirdi.

12-19 ŞUBAT'TA ÇAPA TIP FAKÜLTESİ'NDE

Sergi, 12-19 şubat tarihleri arasında Çapa Tıp Fakültesi Dekanlığı sergi salonunda gezilebilecek. Sergi açılışını İTF Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Prof. Dr. Güler Bahadır, Op. Dr. Aklime Işık ve Dr. Büşra Ebrar Hostalı yaptı.

'İTF'lilerin gözünden Pandemi' sergisi açıldı! 19 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekliyor
'İTF'lilerin gözünden Pandemi' sergisi açıldı! 19 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekliyor
'İTF'lilerin gözünden Pandemi' sergisi açıldı! 19 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekliyor
'İTF'lilerin gözünden Pandemi' sergisi açıldı! 19 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekliyor
'İTF'lilerin gözünden Pandemi' sergisi açıldı! 19 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekliyor
'İTF'lilerin gözünden Pandemi' sergisi açıldı! 19 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekliyor
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