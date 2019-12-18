İTB Heyeti 4. Akdeniz Pamuk Yolu'na katıldı

18.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:20

İzmir Ticaret Borsası'nı temsilen Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Meclis Başkan Yardımcısı Ömer Gökhan Tuncer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak ve Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Zincircioğlu ile Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü ve Başkanlık Danışmanı Dr. Pınar Nacak'ın yer aldığı etkinlikte Borsa heyetiyle birlikte başta Türkiye, İspanya, Mısır ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden pamuk sektörü temsilcileri hazır bulundu.

T.C. Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat ve Ticaret Ataşesi Elif Berrak Taşyürek'in de katılım sağladığı etkinliğin açılışında konuşan İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, pamuk üretim ve tüketiminde aynı tehdit ve zorluklarla karşılaşan Akdeniz ülkelerinin her yıl farklı bir ülkede bir araya gelmesinin önemini vurguladı.

İzmir Ticaret Borsası'nın ülkemiz pamuk ve pamuğa dayalı sektörlerini geliştirmek amacıyla birçok projeyi gerçekleştirdiğini ve farklı kurumlar tarafından yürütülen projelere de destek olduğunu belirten Barış Kocagöz, "Örneğin EU Cotton ve ülkemizde başladığımız "GMO FreeTurkish Cotton" projeleri bir bütün olarak daha çok değer kazanabilir." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen oturumda İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak ?GMOFree Turkish Cotton Projesi'nde Son Gelişmeler? konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Günümüzde pamuğun üretimi kadar, yaratılan ve dünyaca kabul gören marka ve standartlarla pazarlanmasının da oldukça önemli olduğunu belirten Bülent Uçak, projenin esas amacının GDO'suz tohumlarla sürdürdüğümüz başarılı üretim ile sürdürülebilirlik hikayesini arkasına alan ayrıcalıklı bir marka yaratmak olduğuna dikkat çekti.

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan "Garanti Markası" tescili alınmasının ardından İzmir Ticaret Borsası ve Ulusal Pamuk Konseyi tarafından hayata geçirilen projeye İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin de ortak olduğunu belirten Uçak, markanın yönetimi için ülkemizin saygın ve ilgili kurumlarının temsilcilerinin katılımı ile bir yürütme kurulunun oluşturulduğunu aktardı.

Uçak konuşmasının son bölümünde, tüm üretim süreçlerinde GDO'suz pamuk asıl ve yan ürünlerinin satın alımının, işlenmesinin ve kullanımının izlenmesi ve belgelendirilmesi için markaya ait bir standart oluşturulduğuna değinerek, "Marka etiketlerini kullanmak isteyen çırçır, tekstil ve konfeksiyon sürecindeki tüm firmalarımız, ulusal ve uluslararası alanda belgelendirme kriterlerini taşıyan ve standart sahibi kuruluşlar tarafından yetkilendirilmiş sertifikasyon firmaları tarafından, tıpkı organik belgelendirmede olduğu gibi denetimden geçecektir. Geçtiğimiz haftalarda, yürütme kurulumuzca söz konusu denetimi gerçekleştirecek sertifikasyon firmaları belirlenmiştir. Türkiye'nin ve Avrupa'nın önde gelen tekstil firmalarıyla markamızın tanıtımına ilişkin görüşmelerimiz devam etmektedir. Ayrıca önümüzdeki aylarda İstanbul'da markamızın lansmanını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Markanın işleyişine ilişkin tüm adımların ayrıntılı olarak paylaşılacağı etkinliğimize siz değerli pamuk sektörü paydaşlarımızın da teşriflerini dileriz." diye konuştu.

Tüm gün süren etkinlikte Akdeniz'in farklı ülkelerinden sektör temsilcileri tarafından pamuk piyasaları, lojistik, tekstil sanayindeki gelişmeler ve sürdürülebilirlik gibi konular ile ilgili olarak sunumlar gerçekleştirildi.

Konuşmalarının ardından İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Yunan Pamuk Birliği (HCA) Başkanı Vasileios Markou ve İspanya Ulusal Pamuk Merkezi Başkanı Josep Barderi Torm karşılıklı anı takdiminde bulundu.

Kaynak: Bültenler