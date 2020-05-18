İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
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İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı

Dünyadaki koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da bir modacı şaka olsun diye koronavirüse özel "trikini" adını verdiği bir bikini tasarladı. Ancak tasarım oldukça ilgi gördü.

18.05.2020 23:23 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:32

Koronavirüs salgını hayatlar normale dönse bile hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İtalyan modacı Tiziana Scaramuzzo'nun tasarladığı bikiniler de buna bir örnek. Modacı 2 parçadan oluşan bikinilere maske olarak 3. parçayı da ekledi.

YENİ TASARIM: TRİKİNİ

İtalyan giyim tasarımcısı Tiziana Scaramuzzo, klasik bikiniye koruyucu yüz maskesi ekleyerek üç parçadan oluşan "trikini"yi tasarladı.

İtalyanlar koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı

ŞAKA İÇİN YAPTI, BEĞENİLDİ

İlk "trikini"yi "şaka için" yaptığını belirten tasarımcı, daha sonra yeni tasarımının sosyal ağlarda büyük beğeni topladığını da belirtti.

İtalyanlar koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyanlar koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyanlar koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı

Dünya Manşet

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