İtalyan moda devinin Venedik'teki defilesinde dolu yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalyan moda devinin Venedik'teki defilesinde dolu yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'nın Venedik kentinde ünlü bir moda markasının açık havada gerçekleştirdiği defile sırasında meydana gelen dolu yağışı mankenleri ve konukları zor durumda bıraktı.

İtalya'nın Venedik kentinde ünlü bir moda markasının açık havada gerçekleştirdiği defile sırasında meydana gelen dolu yağışı mankenleri ve konukları zor durumda bıraktı.

İtalyan moda devi Dolce & Gabbana'nın Venedik'te açık havada gerçekleştirilen yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defileye dolu yağışı damga vurdu. San Marco Meydanı'nda 30 Ağustos'ta düzenlenen, ünlü konukların da katıldığı gösteride aniden bastıran dolu yağışı paniğe neden oldu. Birçok ziyaretçi panikle kaçışırken modeller bir süre podyumda yürümeye devam etti. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı ünlü moda markasının gösterisini hafızalara kazıdı.

-İHA-

İtalyan moda devinin Venedik'teki defilesinde dolu yağdı
İtalyan moda devinin Venedik'teki defilesinde dolu yağdı
İtalyan moda devinin Venedik'teki defilesinde dolu yağdı
İtalyan moda devinin Venedik'teki defilesinde dolu yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Hulusi Akar Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Derya Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Mesut Özil Şenol Güneş Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İtalyan moda devinin Venedik'teki defilesinde dolu yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 17:35:04. #1.16#

title