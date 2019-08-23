İtalyan genç Müslümanlığı seçti

23.08.2019 11:54

Almanya'da bir dondurmacıda çalışan İtalyan vatandaşı 17 yaşındaki Pietro Mazzeo, Gelsenkirchen Mimar Sinan Camii'nde düzenlenen törenle Müslüman oldu.



Pietro Mazzeo, 6 yıldan bu yana Almanya'da yaşadığını ve daha önce ateist olduğunu belirtti.



İsmini değiştirmeyen Mazzeo, şunları söyledi: "Müslüman arkadaşlarından sürekli İslamiyet ile ilgili bilgiler alıyordum ve çok etkilendim. Arnsberg şehrinde Afgan bir Müslüman kızdan etkilendim. Bana İslamiyet hakkında bilgiler verdi. Kalbim İslam dinine ısındı. Uzun zamandır Almanca İslam dinini öğrenebileceğim hoca arıyordum. Daha sonra Gelsenkirchen Mimar Sinan Camii'nde Abdullah Günel hocamız ile tanıştım. Bana İslamiyeti anlattı İslamın ve İmanın şartlarından bahsetti ve kabul ettim."



Müslüman olduktan sonra Burhan adını alan gence ihtida belgesi, Kuran-ı Kerim, İslamiyet Rehberi, Hazreti Muhammed'in hayatının anlatıldığı kitaplar ile seccade hediye edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA