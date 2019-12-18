İtalyan Fiat ile Fransız PSA dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi olmak için anlaştı
Haberler » Dünya » İtalyan Fiat ile Fransız PSA dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi olmak için anlaştı - Haberler

İtalyan Fiat ile Fransız PSA dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi olmak için anlaştı

İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu, birleşerek dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi olmak için anlaştıklarını duyurdu.

18.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:42
İtalyan Fiat ile Fransız PSA dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi olmak için anlaştı

İtalyan Automobiles (FCA) ile ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu, birleşerek dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi olmak için anlaştıklarını duyurdu.


Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, küresel ölçekte her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı, yeni bir grubun kurulması için anlaşmaya varıldığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler