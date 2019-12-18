İtalyan Fiat ile Fransız PSA dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi olmak için anlaştı

18.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:42

İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu, birleşerek dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi olmak için anlaştıklarını duyurdu.



Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, küresel ölçekte her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı, yeni bir grubun kurulması için anlaşmaya varıldığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle