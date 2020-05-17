İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
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İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en yaygın olduğu ülkelerden olan İtalya ve Fransa'da, son koronavirüs rakamları açıklandı. İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 145 artarak 31 bin 908'e, İngiltere'de ise 170 artarak 34 bin 636'ya yükseldi.

İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
17.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:22

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden olan İtalya ve İngiltere'de son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Buna göre; İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 145 artarak 31 bin 908'e yükseldi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 170 artarak 34 bin 636'ya yükseldi.

İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI 243 BİNİ AŞTI

Ekonomi Bakanı Alok Sharma'nın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 170 artarak 34 bin 636 oldu.

Ülkede son bir günde yapılan 91 bin 206 ile toplam test sayısı 2 milyon 580 bin 769'a çıkarken, tespit edilen 3 bin 142 yeni vaka ile de toplam vaka sayısı 243 bin 303'e yükseldi.

Bakan Sharma, bugünkü vaka sayısının teknik bir sorun nedeniyle verileri toplayamayan Kuzey İrlanda'yı içermediğini kaydetti.

EYLÜL'E KADAR 30 MİLYON AŞI

Sharma ayrıca Oxford Üniversitesinin AstraZeneca adlı firmayla Kovid-19 aşısı için küresel lisans anlaşmasına vardığını, buna göre üniversitenin aşı çalışmasının başarılı olması halinde eylül ayına kadar 30 milyon doz aşının üretileceği bilgisini verdi.

Aşı dağıtımı konusunda İngiltere'ye öncelik verileceğini belirten Sharma, gelişmekte olan ülkelere ise aşının mümkün olan en düşük maliyetle verilmesi için gayret edileceğini vurguladı.

Oxford Üniversitesi, Kovid-19'a karşı aşı geliştirme alanında dünyada önde gelen çalışmalardan birine ev sahipliği yapıyor.

Üniversitede geliştirilen Kovid-19 aşısı geçen ay insan üzerinde denenmeye başlanmış, sonucun haziran içinde belirginleşeceği duyurulmuştu. Aşının, başarılı olması halinde, eylül ayından itibaren üretilmeye başlanabileceği bildirilmişti.

AŞI ÜRETİM MERKEZİNİN YAPIMI HIZLANDIRILDI

Öte yandan İngiliz hükümeti, 2022 yazında tamamlanması planlanan Aşı Üretim ve Yenilik Merkezinin kuruluşunu hızlandırarak 2021 yazına çektiğini açıkladı.

Hükümet, Oxford kentinde yapımı süren merkezin planlanandan bir yıl önce açılmasını sağlamak amacıyla desteğini 93 milyon sterline kadar çıkardı.

Yeni merkezin faaliyete geçmesi halinde, bütün İngiltere nüfusuna yetecek aşıyı 6 ay içinde üretme kapasitesinde olduğunu bildirildi.

İngiliz hükümeti ayrıca sağlayacağı 38 milyon sterlinlik destekle, yapımı süren merkez bünyesinde bir hızlı üretim tesisinin ise bu yaz üretime başlayacak şekilde kurulacağını duyurdu.

İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti

Dünya Manşet

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