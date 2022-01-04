İtalya'nın yarısı Covid-19 riski taşıyor

İtalya'da görülen Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından ülkenin yarısının orta düzeyli Covid-19 riski altında olduğu açıklandı.

İtalya'da geçtiğimiz 2020 yılında Covid-19 vakalarındaki bulaşıcılık oranı dört kademeli olarak renklerle belirtilmeye başlanmıştı. Sarı bölge düşük-orta düzeyde virüs bulaşma riskini gösterirken turuncu ve kırmızı bölgeler ise orta ve yüksek riski ifade ediyor. Beyaz bölgeli alanlar ise bulaşma riskinin düşük olduğunu belirtiyor. Yetkililer, İtalya'da da yaşanan Covis-19 vakalarındaki artışın ardından ülkenin yarısının Orta düzeyli Covid-19 riski taşıdığını açıkladı. İtalya'nın Lombardiya ve Piedmont'un kuzey bölgeleri ile orta İtalya'da Lazio ve güneyde ise Sicilya'nın gün içinde sarıya döndüğü belirtildi. Bu bölgelerin daha sarı bölge olarak açıklanan Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche ve Calabria, Trento ve Bolzano özerk illeriyle birlikte ülke genelindeki toplam sarı bölge sayısını 11'e yükseltti.

Ülkede, sarı renkli olan bölgelerde açık havada ve sinema, tiyatro gibi alanlarda maske takmak zorunluyken, ülkenin geri kalan 10 bölgesinde ise beyaz renk hakim ve bulaşma riski taşımadığı gerekçesiyle kısıtlamalar gevşetilmiş durumda.(

İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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