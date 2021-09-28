İtalya'nın Lampedusa Adası'na 600'ü aşkın düzensiz göçmen ulaştı

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası'na akşam saatlerinde balıkçı teknesiyle 686 düzensiz göçmenin geldi.

İtalya'ya bağlı Lampedusa Adası'nın 8 mil açıklarında sahil güvenlik ekiplerinin eski bir balıkçı teknesini durdurduğu, teknede 686 göçmenin bulunduğu bildirildi. Sahil güvenliğin Lampedusa'daki limana kadar eşlik ettiği teknenin Libya'nın liman şehri Zuwara'dan ayrıldığı, Mısır, Çad, Fas, Suriye, Bangladeş, Sudan, Nijerya, Etiyopya ve Senegallilerden oluşan göçmenleri taşıdığı tespit edildi. Karaya çıkarılan göçmenler, işlem görecekleri kabul merkezine götürüldüğü, daha sonra Covid-19 karantinası için başka bir gemiye taşınacağı öğrenildi.

İtalya'da bu yıl 27 Eylül'e kadar olan dönemde çoğu Tunus, Bangladeş ve Mısır'dan olmak üzere 44 bin 778 göçmen karaya çıkmayı başardı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde İtalya'ya ulaşan göçmen sayısının ise 23 bin 517 olarak kayıtlara geçmişti. Özellikle Libya ve Tunus'tan yola çıkan göçmenler, Akdeniz üzerinden İtalya'ya ve Avrupa'nın diğer bölgelerine ulaşmaya çalışıyor. İtalya'nın kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ise Akdeniz'i geçen göçmenlerin ilk durağı oluyor.

-İHA-