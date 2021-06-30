İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 7 ölü
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İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 7 ölü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın Akdeniz'de Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'nın açıklarında bu sabah erken saatlerde yeni bir göçmen faciası yaşandı.

ANSA ajansının haberine göre, Lampedusa'nın 5 mil açığında batan teknede, biri hamile 7 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Olaya müdahale eden İtalyan Sahil Güvenlik ekiplerinin 48 kişiyi kurtardığı, 9 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Kurtarılan göçmenler ile 7 kişinin cesetlerinin Lampedusa'ya götürüldüğü bildirildi.

Yaz aylarında düzensiz göç gelişlerinin arttığı adaya son günlerde Kuzey Afrika'dan ulaşan göçmen sayısının 660 olduğu kaydedildi.

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 7 ölü
İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 7 ölü
İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 7 ölü
İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 7 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 7 ölü
İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 7 ölü
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