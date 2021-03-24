İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

24.03.2021 23:38 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:45
İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

İtalya'nın eski Başbakanı ve Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. 84 yaşındaki Berlusconi'nin, pazartesi gününden bu yana tedavi altında olduğu öğrenildi. Berlusconi, daha önce koronavirüse yakalanmış, kısa süre sonra da bir kalp rahatsızlığı geçirmişti.

İtalya'nın eski Başbakanı ve Forza Italia partisinin lideri 84 yaşındaki Silvio Berlusconi'nin geçtiğimiz pazartesi günü sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Berlusconi'nin başbakan olduğu dönemde villasında düzenlediği "Bunga Bunga" ismiyle anılan partilerin tanıklarına yalan ifade karşılığı rüşvet vermekle suçlandığı davanın duruşmasında konuşan avukatı Federico Cecconi, ünlü liderin sağlık sorunları sebebiyle 22 Mart Pazartesi'den bu yana hastanede olduğu bilgisini verdi.

DURUMU CİDDİ DEĞİL

San Raffaele Hastanesinde tedavi altına alınan Berlusconi'nin durumunun nispeten iyi olduğu belirtilirken, partisininSenatörü Licia Ronzulli'nin yaptığı açıklamada da ünlü liderini durumunun ciddi olmadığı, kısa süre içinde evine dönmesinin beklendiği kaydedildi.

ÜST ÜSTE SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMIŞTI

Berlusconi, Eylül 2020'de de yeni tip koronavirüs dolayısıyla yaklaşık iki hafta boyunca hastanede tedavi görmüş ve hastane çıkışında, "Tanrı'ya ve doktorlara teşekkür ederim. Bu benim hayatımın en tehlikeli sınavıydı. Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti. Berlusconi, koronavirüsten kısa süre sonra da bir kalp rahatsızlığı geçirmişti.

- Damla Çelikli
Damla Çelikli

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Destici Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Aleyna Tilki Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Ersun Yanal Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 23:45:17. #1.15#
title