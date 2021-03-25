İtalya'nın 29 milyon doz koronavirüs aşısını stokladığı iddiası
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İtalya'nın 29 milyon doz koronavirüs aşısını stokladığı iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya
İtalya'nın 29 milyon doz koronavirüs aşısını stokladığı iddiası

Avrupa Birliği, geçtiğimiz günlerde İtalya'da bir depoda 29 milyon doz AstraZeneca Kovid-19 aşısının ele geçirildiği açıklayarak ülkeyi stokçuluk yapmakla suçlamıştı. Tartışmalar sürerken açıklama yapan ilaç firması, depodaki aşıların büyük bir kısmının düşük gelirli ülkelere gönderileceğini belirtip, iddiaları yalanladı.

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Avrupa Birliği yetkilileri, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan bir depoda, 29 milyon doz AstraZeneca koronavirüs aşının ele geçirildiğini açıklayarak, İtalya'nın stokçuluk yaptığını iddia etti. İddialar aşı bekleyen Avrupa ülkelerinde büyük yankı uyandırırken, ilaç firması AstraZeneca, depodaki aşılarla ilgili açıklamada bulundu.

ASTRAZENECA İDDİALARI YALANLADI

Stokçuluk yapıldığına dair iddiaları yalanlayan firma, söz konusu aşıların büyük bir kısmının teslim adresinin AB ülkeleri olduğunu geri kalanının da Dünya Sağlık Örgütü'nün önceliğinde kurulan COVAX programı üzerinden düşük gelirli ülkelere gönderilmesinin planlandığını belirtti. Şirket 13 milyon doz aşının kalite kontrolden geçtikten sonra COVAX'a teslim edileceğini, geriye kalan 16 milyon dozun da mart ve nisan aylarında AB ülkelerine gönderileceği ifade edildi.

Ezgi Özdemir - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
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İtalya'nın 29 milyon doz koronavirüs aşısını stokladığı iddiası
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Avrupa Birliği, İtalya'da bir depoda 29 milyon doz AstraZeneca Kovid-19 aşısının ele geçirildiği açıklayarak ülkeyi stokçuluk yapmakla suçladı.

Tartışmalar sürerken açıklama yapan ilaç firması, depodaki aşıların büyük bir kısmının düşük gelirli ülkelere gönderileceğini belirtip iddiaları yalanladı.

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