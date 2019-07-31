İtalya İçişleri Bakanı: Ülkemde milyonlarca vatandaşım iş ararken mülteci sayısını kontrol etmeliyim

İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini pazar gününden beri Augusta Limanı'nda bekletilen Gregoretti gemisindeki göçmenlerin gemiden inmesine izin vermiyor.

Salvini bu konuda taviz vermek istemiyor. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan aşırı sağcı lider, "Ülkemde milyonlarca vatandaşım iş ararken benim gelen göçmen sayısını kontrol altına almam benim görevim" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle