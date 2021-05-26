İtalya futbol devi Atalanta, KONAMI ile partnerlik anlaşması imzaladı!

Konami Digital Entertainment B.V. bugün yaptığı açıklamada İtalya ligini üçüncü sırada tamamlayan Atalanta ile uzun yıllar sürecek bir partnerlik anlaşması imzaladığını duyurdu.

Popüler futbol serileriyle oyun sektörüne nam salmış Konami Digital Entertainment B.V., İtalya Seria A'yı son maçında Milan'a yenilerek üçüncü sırada tamamlayan Avrupa'ya nam salmış İtalya'nın en iyi futbol kulüplerinden biri olan Atalanta ile uzun soluklu bir partnerlik anlaşması imzaladığını açıkladı.

"Resmi Futbol Oyunu Partneri" olarak KONAMI, Atalanta logo ve formalarını 2021/22 futbol sezonunun başlamasıyla futbol oyunlarında kullanabilecek.

Konami Digital Entertainment B.V. başkanı Naoki Morita, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir yandan eFootball PES serisinin geleceğiyle ilgili yepyeni duyuruların hazırlıkları sürerken, Avrupa futbolunun parlayan yıldızı Atalanta B.C. ile gerçekleşen bu çok özel işbirliğini duyurmaktan dolayı çok mutluyum. Partner Kulüplerimizle omuz omuza ilerlemeye tüm dünyadan futbolseverlere keyifli oyunlar sunabilmek adına çok önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Atalanta B.C. CEO'su Luca Percassi ise yapılan anlaşmayla ilgili duygularını şu şekilde belirtti, "KONAMI'yle yaptığımız anlaşmayı duyurmaktan dolayı mutluyuz. KONAMI öylesine büyük ve uluslararası bir marka ki sadece marka ismini telaffuz etmek yeterli. Bu işbirliği Atalanta'nın büyümesinde çok önemli bir aşamayı işaret ediyor."

Bu partnerlik anlaşması ayrıca KONAMI'nın ilk İtalyan kulübüyle anlaşması değil. Daha önce İtalyan Futbol Federasyonu, AS Roma ve SS Lazio gibi İtalyan futbolunun önde gelen kurum ve kulüpleriyle anlaşma gerçekleştirmişti.