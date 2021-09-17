İtalya'dan 'AB'nin savunması güçlendirilmeli' vurgusu - Haberler
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İtalya'dan "AB'nin savunması güçlendirilmeli" vurgusu

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'dan

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve son olarak ABD ile İngiltere'nin Avustralya ile "AUKUS" adlı yeni güvenlik anlaşması imzalamasının ardından Avrupa Birliği'nin (AB) gerçek bir savunmaya sahip olması gerektiğini belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve son olarak ABD ile İngiltere'nin Avustralya ile "AUKUS" adlı yeni güvenlik anlaşması imzalamasının ardından Avrupa Birliği'nin (AB) gerçek bir savunmaya sahip olması gerektiğini belirtti.

Di Maio, La Repubblica gazetesine verdiği demeçte uluslararası gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve kısa süre önce ABD, İngiltere ve Avustralya'nın "AUKUS" anlaşmasını yapmasına ilişkin İtalya'nın pozisyonu sorulan Di Maio, "Afganistan ve Avustralya konuları, kıta endüstrisinin koordinasyonunu sağlayan bir Avrupa savunmasının ne kadar acil olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

İtalyan Bakan, müttefiklerine karşı çıkmaktan ziyade sözleşmelerde daha fazla ağırlıklarının olmasının önemli ve gerekli olduğunun altını çizerken, hiç kimsenin ABD veya Çin'in karşısında tek bir ülke olarak rekabet etmeyi düşünemeyeceğini ifade etti.

Di Maio, AB içinde bu konuda bir fikir birliği olup olmadığına ilişkin, "Tartışma daha yeni başladı ancak cesaret verici işaretler var. Ama bunun basit şekilde olacağı yanılsaması içinde değiliz çünkü bu savunma konusu aynı zamanda dış politikayla da bağlantılı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Di Maio, dış politika ve savunma alanlarında birlik üyesi hükümetlerin bireysel veto haklarına halel getirmekten kaçınarak, çoğunluk oyu ile karar alabilmek istediklerini, benzer bir durumun sağlık alanında da olması gerektiğini savundu.

İtalya Dışişleri Bakanı, savunma ve dış politikayı ilgilendiren bu konuda 27 üye ülkenin iyi bir anlaşmaya varmasını umut ettiğini kaydetti.

Di Maio, İtalya'nın G20 Dönem Başkanı olarak bir süredir yapılması için bastırdığı Afganistan temalı olağanüstü G20 Liderler Zirvesi ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Gelecek hafta BM Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta olağanüstü liderler zirvesine hazırlık maksatlı dışişleri bakanları düzeyinde bir araya geleceğiz. Afganistan'da yer alan BM kuruluşlarının da katılmasını istedik. Afgan krizinden zarar görme riski bulunan ülkeleri korumak da olmak üzere terörle mücadele ile uluslararası güvenliği güçlendirmemiz gerekiyor."

Bu arada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da NATO'nun Napoli'deki üssüne yaptığı ziyarette AB savunmasının güçlendirilmesinin İttifak'ın da yararına olduğunu belirtti.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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