İtalya'daki camilerde bayram namazı kılındı

İtalya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazı geniş katılımla kılındı.

İtalya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazı geniş katılımla kılındı.

DİTİB'in Venedik, Milano, Como, Modena ve Imperia'daki camilerinde bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen tedbirleri çerçevesinde eda edildi.

Venedik-Mestre'de bulunan camide, yaklaşık 500 kişi bayram namazı için bir araya geldi.

DİTİB Venedik Din Görevlisi Tahir Uysal, bayram hutbesinde, "Hastalığın yayılmasına sebep olmadan ve kul hakkına girmemek için bu bayramda ziyaretlerimizi mümkün mertebede ertelemeye çalışalım. Ancak, iletişim imkanlarımızı kullanarak ana-babamızla, dost, akraba ve komşularımızla bayramlaşıp, hallerini hatırlarını soralım. Bayram günlerini dargınlıkları ve küskünlükleri sonlandırmak için fırsat bilelim. Ramazanı şerifte kazandığımız güzel alışkanlıklarımızı kaybetmemeye özen gösterelim." ifadelerini kullandı.

Namaz sonrasında cemaat, birbiriyle bayramlaştı.

Bayramı bu yıl DİTİB Venedik şubesinde vatandaşlarla birlikte karşılayan Milano Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdülmetin Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Salgından ötürü 2 yıldır bayramlar buruk geçiyor. Bu sene bir de bayramımızı zehir eden İsrail'in aşırı saldırıları oldu malum." dedi.

Yalçın, ramazan ayına özgü iftar topu, ramazan davulcusu gibi kültürel öğelerini Avrupa'da yaşatamadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunların haricinde ramazanı çok iyi değerlendiriyoruz. Bütün vecibelerimizi yerine getiriyoruz. Bayramlar da aynı şekilde coşkuyla geçiyor. Bugün 450-500 kişiyle bayram namazı kıldık. Tabii pandemi koşullarında oldukça zor. Mesafe ve diğer sebeplerden dolayı ama oldukça coşkulu geçti. Keşke tam bir bayram yapabilseydik. İsrail'in bu aşırı saldırıları olmasaydı daha mutlu olurduk. Biz istiyoruz ki dünyanın bütün her yerindeki tüm kardeşlerimiz güzelce bayram yapabilsinler. İnşallah bir dahaki bayramda hep birlikte daha güzel bayram yaparız."

Diğer yandan, İtalya'nın diğer kentlerinde de Müslümanlar, bayram namazı için bir araya gelirken bazı kent ve bölgelerde Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kalabalık oluşmaması için katılım, mesafeli şekilde 1000 kişiyle sınırlandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı