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İtalya'da uçak düştü: 8 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İtalya'da uçak düştü: 8 ölü

İtalya'nın Milano kentinde küçük bir uçağın boş bir binanın üzerine düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın Milano kentinde küçük bir uçağın boş bir binanın üzerine düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın Milano kentindeki Linate Havaalanı'ndan Sardunya Adası'na gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra 2 katlı boş bir binanın üzerine düştü. Uçağın düşmesinin ardından patlama sesi duyulurken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Çevredeki bazı araçlar ise alev aldı. Polis tarafından yapılan açıklamada kazada 2'si mürettebat 8 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayda yaralanan olmadığı belirtildi. - MİLANO

İtalya'da uçak düştü: 8 ölü

İtalya'da uçak düştü: 8 ölü

İtalya'da uçak düştü: 8 ölü

İtalya'da uçak düştü: 8 ölü

İtalya'da uçak düştü: 8 ölü

İtalya'da uçak düştü: 8 ölü

İtalya'da uçak düştü: 8 ölü

İtalya'da uçak düştü: 8 ölü

İtalya'da uçak düştü: 8 ölü

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