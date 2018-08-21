- İtalya'da sel felaketi: 11 ölü

ROMA - İtalya'nın güneyinde meydana gelen sel felaketinde 11 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın güneyinde yürüyüş alanlarının bulunduğu Calabria bölgesinde bir milli parkta yürüyüş sırasında şiddetli yağışın başladığı ve parkın sular altında kaldığı belirtildi. İtalya Sivil Savunma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen sel felaketinde 11 kişi hayatını kaybettiği, 10 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 18 kişinin kurtarıldığı ve 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen kesin kişi sayısının ise henüz tespit edilemediği belirtildi.