İtalya'da mutlu son: 19 gün sonra karaya ayak basan sığınmacıların sevinci
İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında The Open Arms kurtarma gemisinde 19 gündür mahsur kalan çoğunluğu Afrika asıllı 100'e yakın sığınmacı gece saatlerinde sevinç gösterileri eşliğinde karaya ayak bastı.
21.08.2019 19:03
İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında The Open Arms kurtarma gemisinde 19 gündür mahsur kalan çoğunluğu Afrika asıllı 100'e yakın sığınmacı gece saatlerinde sevinç gösterileri eşliğinde karaya ayak bastı.
Kaynak: Euronews.com