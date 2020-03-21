İtalya'da koronavirüs nedeniyle 3200 ölümün analiz raporu: En sık görülen kronik hastalık...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› İtalya'da koronavirüs nedeniyle 3200 ölümün analiz raporu: En sık görülen kronik hastalık... - Haber
Koronavirüs, İtalya, Dünya
BBC

İtalya'da koronavirüs nedeniyle 3200 ölümün analiz raporu: En sık görülen kronik hastalık...

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybeden ilk 3200 kişinin verilerinin incelenmesiyle yapılan analizler, yaş ortalamasını, semptomları ve hastalarda var olan kronik hastalıkları ortaya koydu.

21.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:40
İtalya'da koronavirüs nedeniyle 3200 ölümün analiz raporu: En sık görülen kronik hastalık...

İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybeden ilk 3200 kişinin verilerinin incelenmesiyle yapılan analize göre ölümlerde yaş ortalaması 78,5.

Ülkedeki koronavirüs verilerini her gün açıklayan ve haftada 2 kez analiz raporları yayımlayan İtalya Sağlık Yüksek Enstitüsü'nün son olarak dün yayımladığı rapordaki verilerden bir kısmı şöyle:

Vakalarda yaş ortalaması 63

Ortalama 3'e yakın farklı kronik hastalık

Hayatını kaybeden 3200 kişiden 481'i üzerinde yapılan analize göre bu kişilerin ortalama 3'e yakın farklı kronik hastalığı bulunuyordu. Ölümle sonuçlanan vakaların sahip oldukları diğer kronik hastalıkların sayısı ortalama 2,7 olarak hesaplandı. Ölenlerin yüzde 1,2'sinin bilinen herhangi başka bir tanısı yoktu. Yüzde 23,5'inin bir ek tanısı, yüzde 26,6'sının 2 ek tanısı, yüzde 48,6'sının da 3 ya da daha fazla ek tanısı daha bulunuyordu

Ölen kişilerde koronavirüse ek olarak en sık görülen kronik hastalıkların başında şunlar geliyor:

Hipertansiyon (yüzde 73,8)

Diyabet (yüzde 33,9)

İskemik kalp hastalığı (yüzde 30,1)

Atriyal fibrilasyon (yüzde 22)

Kronik böbrek yetmezliği (yüzde 20,2)

Ölümlerin yaş gruplarına göre dağılımı

3200 ölümden 36'sı (yüzde 1.1'i) 50 yaş altındaydı. Bunların 9'u ise 40 yaşın altındaydı. 31-39 yaşları arasındaki bu ölümlerin 8'i erkek, 1'i kadın. 40 yaş altındakilerin 7'sinin ciddi kronik rahatsızlıkları vardı.

Ölümlerin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

0-29 yaşları: 0

30-39 yaşları: 9 ölüm (tüm ölümlerin yüzde 0,3'ü)

40-49 yaşları: 27 ölüm (yüzde 0,8)

50-59 yaşları: 93 ölüm (yüzde 2,9)

60-69 yaşları: 329 ölüm (yüzde 10,3)

70-79 yaşları: 1134 ölüm (yüzde 35,4)

80-89 yaşları: 1309 ölüm (yüzde 40,9)

90 yaş ve üzeri: 298 (yüzde 9,3)

(Ölen bir kişinin ise yaşının bilinmediği belirtildi.)

Koronavirüs görülmeyen tek bölge güneydeki Basilicata

Ölümlerin yüzde 68'i Lombardia bölgesinden. Lombardia'yı yüzde 16.4 ile Emilia Romagna, yüzde 4.3 ile Veneto, yüzde 2.8 ile Liguria, yüzde 2.2 ile Piemonte bölgeleri izliyor. Bu bölgelerin tamamı İtalya'nın kuzeyinde yer alıyor.

Ülkede koronavirüs ölümü görülmeyen tek bölge ise güneydeki Basilicata.

En sık görülen semptomlar ateş, solunum güçlüğü ve öksürük

Hayatını kaybedenlerde en sık görülen semptomlar, yüzde 76 ile yüksek ateş, yüzde 73 ile solunum güçlüğü, yüzde 40 ile öksürük, yüzde 8 ile ishal.

Semptomların görülmesinden can kaybına kadar geçen ortalama süre ise 8 gün olarak belirlendi.

BBC

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Virüse karşı uyarı videosu çeken kadın, bir anda nefessiz kaldı Haber
Virüse karşı uyarı videosu çeken kadın, bir anda nefessiz kaldı
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haber
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor
İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi Haber
İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek Haber
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haber
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haber
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronanın bir belirtisi daha çıktı! Hissettiğiniz an hastaneye başvurun
Koronanın bir belirtisi daha çıktı! Hissettiğiniz an hastaneye başvurun
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı
Koronanın pençesindeki kadının acı seslenişi: Ciğerlerimde cam var gibi
Koronanın pençesindeki kadının acı seslenişi: Ciğerlerimde cam var gibi
ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı
ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak
Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Korona en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları
Korona en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir
Trump 'Çin virüsü' inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi
Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve düğüne katılanlar karantinaya alındı
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Tom Hanks James Bond Muhterem Nur Demet Akalın
Spor Falcao Okan Buruk Ersun Yanal Metin Oktay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: İtalya'da koronavirüs nedeniyle 3200 ölümün analiz raporu: En sık görülen kronik hastalık... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 15:35:18. #1.15#
title