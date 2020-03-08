İtalya'da karantina bölgesinde yaşayan Türk öğrenci: Halk tatil gibi anladı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› İtalya'da karantina bölgesinde yaşayan Türk öğrenci: Halk tatil gibi anladı - Haberler
Euronews, İtalya, Dünya

İtalya'da karantina bölgesinde yaşayan Türk öğrenci: Halk tatil gibi anladı

İş, okul ve günlük hayata dair pek çok aktivitenin olumsuz etkilendiği Milona’da yaşayan Sinem Kalkan, Koronavirüs etkisi altındaki İtalya'yı euronews’e anlattı.

08.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:46
İtalya'da karantina bölgesinde yaşayan Türk öğrenci: Halk tatil gibi anladı

Avrupa'da Covid-19 salgını vakalarının en fazla görüldüğü ülke İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı. Bölgede toplam 16 milyon insan yaşıyor.


Ülkenin mali motoru olarak adlandırılan bölgenin karantinaya alınması sonrası ekonominin olumsuz etkileneceği yorumları yapılıyor. İş, okul ve günlük hayata dair pek çok aktivitenin aksadığı Milano'da yaşayan Sinem Kalkan, koronavirüs etkisi altındaki İtalya'yı euronews Türkçe'ye anlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak Haberler
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti Haberler
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Angela Merkel James Jeffrey Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Sinan Akçıl Dilek Yaman Demet Akalın
Spor Podolski Ersun Yanal Ünal Karaman Rıza Çalımbay İsmail Kartal
Daha Fazla İtalya Avrupa Yunanistan Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: İtalya'da karantina bölgesinde yaşayan Türk öğrenci: Halk tatil gibi anladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 20:29:50. #1.15#