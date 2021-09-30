İtalya'da 'göçmen kasabasının' eski belediye başkanına yasa dışı göçe yataklıktan 13 yıl hapis cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

İtalya'da 'göçmen kasabasının' eski belediye başkanına yasa dışı göçe yataklıktan 13 yıl hapis cezası

BBC - Haberler | Dünya
İtalya'da 'göçmen kasabasının' eski belediye başkanına yasa dışı göçe yataklıktan 13 yıl hapis cezası

İtalya'nın göçmen entegrasyonu açısından örnek gösterilen Riace kasabasının eski belediye başkanı, yasa dışı göçe yataklık etmekten suçlu bulunarak 13 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İtalya'nın göçmen entegrasyonu açısından örnek gösterilen Riace kasabasının eski belediye başkanı Domenico Lucano, yasa dışı göçe yataklık etmekten suçlu bulunarak 13 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lucano, nüfus kaybı nedeniyle "hayalet kasabaya" dönüşme riski altındaki Riace'ye göçmenleri yerleştirmeye başlamıştı.

Kasabada boş kalan evlere yerleştirilen yüzlerce göçmene İtalyanca ve yerel zanaatlar öğretilmiş, kasabanın okulunun kapanmasının da önüne geçilmişti.

Hayalet kasaba olma riskinden göçmenlere barınak ve iş imkanı sağlayarak kurtulan Riace, uluslararası çapta ün kazanmış ve Fortune dergisi 2016'da Belediye Başkanı Lucano'yu dünyanın en etkili 50 lideri arasında göstermişti.

2004-2018 arasında Riace Belediye Başkanlığı yapan Lucano, 2018'de ise hakkındaki yasa dışı göçe yardım suçlamasıyla ev hapsine alınmış daha sonra ise serbest bırakılmıştı.

O dönem İçişleri Bakanlığı koltuğunda, göç karşıtı ve aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini oturuyordu.

Salvini, bugün Lucano hakkındaki 13 yıl 2 aylık hapis kararının açıklanmasının ardından sosyal medyada memnuniyetini paylaştı.

Lucano hakkındaki 13 yıl 2 aylık hapis kararının uygulamaya geçmesi için üst mahkemeler tarafından da onaylanması gerekiyor. Lucano, kararı temyiz edeceklerini söyledi.

Eski belediye başkanı hakkında, kamu ihalesi kurallarını ihlal ederek çöp toplama sözleşmelerini göçmenlere iş sağlamak için kurulan kooperatiflere vermek gibi suçlamalar vardı.

Mahkeme, Lucano'yu hapis cezasının yanı sıra Avrupa Birliği ve İtalya hükümetinden aldığı 500 bin Euro fonu iade etmeye de mahkum etti.

'Irkçı saldırının faili bile bu kadar ceza almadı'

Savcılığın 7 yıl 11 ay hapis talep etmesine rağmen mahkemenin bunun neredeyse iki katı bir ceza kararı alması ülkede şaşkınlık yarattı.

Sosyal medyada yapılan yorumların birçoğunda da, 2018'de göçmenlere karşı ırkçı saldırıda 6 kişiyi yaralayan Luca Traini'nin bile bu kadar ceza almadığı vurgulandı.

3 Şubat 2018'de Macerata kentinde aracından ateş açarak Afrika kökenli 6 kişiyi yaralayan Luca Traini 12 yıl hapse mahkum edilmişti.

Saldırı sonrası faşist selamı veren Traini'nin, geçmişte Salvini'nin partisinden yerel seçimlerde aday olduğu ortaya çıkmıştı.

Yerel halk tarafından "Mimmo" olarak anılan Domenico Lucano da, mahkemenin kararı karşısında şaşkınlığa uğradığını söyledi.

Lucano, "Söyleyecek söz bulamıyorum, bunu beklemiyordum, beraat bekliyordum" dedi ve ekledi:

"Hayatımı ideallerin peşinde geçirdim, mafyaya karşı savaştım, en zor durumdakilerin, mültecilerin yanında oldum. Adalet yokmuş."

BBC
Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması büyük tartışma yarattı

Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması büyük tartışma yarattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Donald Trump Abdullah Öcalan Numan Kurtulmuş
Magazin Yemek Tarifleri Seda Sayan Yıldız Tilbe
Spor Valentin Rosier Muslera Fatih Terim Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Topal Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İtalya'da 'göçmen kasabasının' eski belediye başkanına yasa dışı göçe yataklıktan 13 yıl hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 19:38:21. #1.11#