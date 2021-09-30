İtalya'da 'göçmen kasabasının' eski belediye başkanına yasa dışı göçe yataklıktan 13 yıl hapis cezası

İtalya'nın göçmen entegrasyonu açısından örnek gösterilen Riace kasabasının eski belediye başkanı Domenico Lucano, yasa dışı göçe yataklık etmekten suçlu bulunarak 13 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lucano, nüfus kaybı nedeniyle "hayalet kasabaya" dönüşme riski altındaki Riace'ye göçmenleri yerleştirmeye başlamıştı.

Kasabada boş kalan evlere yerleştirilen yüzlerce göçmene İtalyanca ve yerel zanaatlar öğretilmiş, kasabanın okulunun kapanmasının da önüne geçilmişti.

Hayalet kasaba olma riskinden göçmenlere barınak ve iş imkanı sağlayarak kurtulan Riace, uluslararası çapta ün kazanmış ve Fortune dergisi 2016'da Belediye Başkanı Lucano'yu dünyanın en etkili 50 lideri arasında göstermişti.

2004-2018 arasında Riace Belediye Başkanlığı yapan Lucano, 2018'de ise hakkındaki yasa dışı göçe yardım suçlamasıyla ev hapsine alınmış daha sonra ise serbest bırakılmıştı.

O dönem İçişleri Bakanlığı koltuğunda, göç karşıtı ve aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini oturuyordu.

Salvini, bugün Lucano hakkındaki 13 yıl 2 aylık hapis kararının açıklanmasının ardından sosyal medyada memnuniyetini paylaştı.

Lucano hakkındaki 13 yıl 2 aylık hapis kararının uygulamaya geçmesi için üst mahkemeler tarafından da onaylanması gerekiyor. Lucano, kararı temyiz edeceklerini söyledi.

Eski belediye başkanı hakkında, kamu ihalesi kurallarını ihlal ederek çöp toplama sözleşmelerini göçmenlere iş sağlamak için kurulan kooperatiflere vermek gibi suçlamalar vardı.

Mahkeme, Lucano'yu hapis cezasının yanı sıra Avrupa Birliği ve İtalya hükümetinden aldığı 500 bin Euro fonu iade etmeye de mahkum etti.

'Irkçı saldırının faili bile bu kadar ceza almadı'

Savcılığın 7 yıl 11 ay hapis talep etmesine rağmen mahkemenin bunun neredeyse iki katı bir ceza kararı alması ülkede şaşkınlık yarattı.

Sosyal medyada yapılan yorumların birçoğunda da, 2018'de göçmenlere karşı ırkçı saldırıda 6 kişiyi yaralayan Luca Traini'nin bile bu kadar ceza almadığı vurgulandı.

3 Şubat 2018'de Macerata kentinde aracından ateş açarak Afrika kökenli 6 kişiyi yaralayan Luca Traini 12 yıl hapse mahkum edilmişti.

Saldırı sonrası faşist selamı veren Traini'nin, geçmişte Salvini'nin partisinden yerel seçimlerde aday olduğu ortaya çıkmıştı.

Yerel halk tarafından "Mimmo" olarak anılan Domenico Lucano da, mahkemenin kararı karşısında şaşkınlığa uğradığını söyledi.

Lucano, "Söyleyecek söz bulamıyorum, bunu beklemiyordum, beraat bekliyordum" dedi ve ekledi:

"Hayatımı ideallerin peşinde geçirdim, mafyaya karşı savaştım, en zor durumdakilerin, mültecilerin yanında oldum. Adalet yokmuş."