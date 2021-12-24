İtalya'da Gastronomi Stajı İmkanı!

Üniversitemizin önlisans programlarında 3+1, lisans programlarında 7+1 eğitim-öğretim yaklaşımı çerçevesinde işletmelerle protokol imzalanmasına devam edilmektedir. Bu kapsamda Üniversitemiz ile Türk Kültür Vakfı arasında 14. 12. 2021 tarihinde staj iş birliği anlaşması imzalanmış olup, protokol ile Gastronomi bölümü öğrencilerimiz İşletmede Mesleki Eğitimlerini İtalya' da uygulamanın içinde bulunarak yapabileceklerdir.

İmkanlar :

İtalya'da haftada 40 saat mutfak şefi ile "stajyer şef" olarak çalışma, Tek veya çift kişilik odalarda mutfaklı dairelerde konaklama, uçak bileti, sağlık sigortası, Aylık en az 250 € 'luk aylık maaş, Katılım Ücreti; 2 ay: 4000 €, 3 ay (100 gün) için 4. 600 € (Avro), 4 ay için 5000 € (Avro) 5 ay için 5. 500 € (Avro), 6 ay için 5. 900 € (Avro) olarak belirlenmiştir. Türk Kültür Vakfı'na ödenecek olan program ücretleri, gidiş dönüş uçak biletleri, konaklama, seyahat sigortası, staj yerleştirmesi, oryantasyonlar, mentorlük, vize evrak desteği, staj evrakları imzalanması ve sertifikasyonu kapsamaktadır.

Başvurular en az iki (2) katılımcı olması halinde geçerli olacaktır.

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