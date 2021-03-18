- İtalya'da Covid-19 kurbanları anıldı
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- İtalya'da Covid-19 kurbanları anıldı

18.03.2021 17:26 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:14

- İtalya'da Covid-19 kurbanları anıldı İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden 100 binden fazla kişi için ulusal anma töreni düzenlendi.

- İtalya'da Covid-19 kurbanları anıldı

ROMA - İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybeden 100 binden fazla kişi için ulusal anma töreni düzenlendi.

İtalya'da korona virüs salgınında hayatını kaybedenler için anma töreni gerçekleştirildi. İtalya Başbakanı Mario Draghi, salgında en çok can kaybının yaşadığı Bergamo kentindeki anma törenine katılarak anıt mezara çelenk koydu. Draghi, salgının sembolü haline gelen Papa Giovanni XXIII Hastanesi yakınlarındaki anıt ormanın açılışına katıldı. Bergamo Belediyesi'nin girişimiyle düzenlenen anıt ormana 750 fidan ekildi, ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Draghi burada yaptığı konuşmada Bergamo kentinin tüm ülkenin salgın sırasında yaşadığı acıların sembolü haline geldiğini söyledi. Draghi, "Burada yaşananlar hafızalarımızdan silinemez" dedi. AstraZenaca aşısı kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı'nın kararının beklendiğini ifade eden Draghi, hükümetin ivedilikle en yüksek oranda aşılama yapmayı hedeflediğinin altını çizdi.

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori ise, "Bugün burasının insanlarla dolu olmasını ve bugünün salgınla mücadelede bir sonu temsil etmesini arzuladık. O tarihe yakınız ama henüz daha oraya gelemedik" şeklinde konuştu.

İtalya'da 18 Mart anma günü dolayısıyla resmi kurumlarda bayraklar yarıya indirildi. İtalya Parlamento'su, geçtiğimiz yıl Bergamo'da askeri araçlarla taşınan cenaze görüntülerinin yıldönümü olan 18 Mart'ı Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenler anısına ulusal anma günü olarak ilan etmişti.

İtalya'da Şubat 2020'de yeni tip korona virüs salgınında ilk vakanın görülmesinden bu yana 103 bin 432 kişi hayatını kaybetti. 3 milyon 281 bin 810 kişide ise korona virüs tespit edildi.

- İtalya'da Covid-19 kurbanları anıldı
- İtalya'da Covid-19 kurbanları anıldı
- İtalya'da Covid-19 kurbanları anıldı
- İtalya'da Covid-19 kurbanları anıldı
- İtalya'da Covid-19 kurbanları anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ORTAHAMAMCILAR

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