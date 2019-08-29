İtalya'da Conte göçmen politikasında değişikliğe işaret etti: "Yeni bir hümanizm vakti"

29.08.2019 18:02

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yeniden hükümet kurma görevi verdiği istifa eden Başbakan Giuseppe Conte, "yeni bir hümanizm zamanı" diyerek mülteci politikalarında değişimin sinyallerini verdi.



Sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) Demokratik Parti ile koalisyon kurmayı kabul etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mattarella, istifa eden Başbakan Conte'yi yeniden hükümet kurmakla görevlendirdi. Yeni koalisyon ise Conte'yi başbakanları olarak seçti. Euronews.com'da Görüntüle