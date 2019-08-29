İtalya'da Conte göçmen politikasında değişikliğe işaret etti: "Yeni bir hümanizm vakti"
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yeniden hükümet kurma görevi verdiği istifa eden Başbakan Giuseppe Conte, "yeni bir hümanizm zamanı" diyerek mülteci politikalarında değişimin sinyallerini verdi.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yeniden hükümet kurma görevi verdiği istifa eden Başbakan Giuseppe Conte, "yeni bir hümanizm zamanı" diyerek mülteci politikalarında değişimin sinyallerini verdi.
Sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) Demokratik Parti ile koalisyon kurmayı kabul etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mattarella, istifa eden Başbakan Conte'yi yeniden hükümet kurmakla görevlendirdi. Yeni koalisyon ise Conte'yi başbakanları olarak seçti. Euronews.com'da Görüntüle