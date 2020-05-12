İtalya'da bir kasaba kendi para birimine geçti
Koronavirüs pandemisinin etkilerini en ağır hisseden İtalya'da sayısız işletme zor durumda.
12.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 12.05.2020 08:47
Koronavirüs pandemisinin etkilerini en ağır hisseden İtalya'da sayısız işletme zor durumda. Güneydeki Castellino del Biferno aldı kasaba ise zor durumdaki halka ve işletmelere destek olmak için kendi para birimini basmaya başladı. Yeni para birimi Ducati'nin değeri ise Euro'ya eşdeğer: 1 ducati, 1 euro ediyor.
Kaynak: DailyMotion.com