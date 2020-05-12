İtalya'da bir kasaba kendi para birimine geçti Koronavirüs pandemisinin etkilerini en ağır hisseden İtalya'da sayısız işletme zor durumda.

Koronavirüs pandemisinin etkilerini en ağır hisseden İtalya'da sayısız işletme zor durumda. Güneydeki Castellino del Biferno aldı kasaba ise zor durumdaki halka ve işletmelere destek olmak için kendi para birimini basmaya başladı. Yeni para birimi Ducati'nin değeri ise Euro'ya eşdeğer: 1 ducati, 1 euro ediyor.