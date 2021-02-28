İtalya'da 2000 yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu
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İtalya'da 2000 yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu

28.02.2021 13:40 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:40
İtalya'da 2000 yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu

İtalya'nın Pompei bölgesinde sönmüş lavların içinden 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu.

İtalya'nın Pompei bölgesinde sönmüş lavların içinden 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu. Arkeologlar ve İtalya Kültür Bakanlığı, neredeyse bozulmamış Roma dönemine ait tören arabasını 'benzeri olmayan olağanüstü bir keşif' olarak nitelendirdi.

Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası, Civita Giuliana'daki eski bir villanın ahırlarının yakınında bulundu. İtalya Kültür Bakanlığı tören arabasının, M.S. 79 yılında volkanik bir patlamaya gömülen antik Pompei kenti yakınlarındaki bölgede keşfedildiğini ve türünün ilk örneği olduğunu belirtti. Bakanlık keşfi, 'İtalya'da emsali olmayan eşsiz bir keşif' olarak nitelendirdi.

BİR İLKDemir, bronz ve kalaydan yapılmış neredeyse mükemmel şekilde korunmuş dört tekerlekli araba, antik Pompei duvarlarının yaklaşık 700 metre kuzeyindeki Civita Giuliana'daki eski bir villanın ahırlarının yakınında bulundu. Pompei arkeolojik sit alanının eski müdürü Massimo Osanna, bölgede daha önce taşıma araçları bulduklarını ancak törenlerde kullanılan bir aracı ilk kez keşfettiklerini ifade etti.POMPEİ, UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE

Kültür Bakanı Dario Franceschini, Pempei'deki kazıların devam edeceğini ifade ederek "Pompei keşifleriyle bizi şaşırtmaya devam ediyor ve bunu yıllarca sürdürecek" dedi. Pompei, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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