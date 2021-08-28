İtalya: Afganistan'da 'birinci aşama' sona erdi, sırada 'İtalyan planı' var

İtalya, Afganistan'dan tahliye operasyonlarını sona erdirdiklerini, bugüne kadar 5 bine yakın Afgan sivili ederek Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek sayıya ulaştıklarını açıkladı.

İtalya, Afganistan'dan tahliye operasyonlarını sona erdirdiklerini, bugüne kadar 5 bine yakın Afgan sivili ederek Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek sayıya ulaştıklarını açıkladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Afganistan'dan kalkan son İtalyan tahliye uçağını bugün Roma'da Fiumicino Havalimanı'nda karşıladı. Di Maio, "Bugün 1. aşama tamamlandı. İtalya yaklaşık 5 bin Afgan sivili tahliye etti, tahliye sayısında AB birincisi olduk" dedi.

Dışişleri Bakanı, bundan sonra "Afgan halkı için İtalyan planı" olarak adlandırdığı "2. aşamanın" başlayacağını belirtti. Di Maio bu planın detaylarını açıklamasa da dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede bu konuya da değinmişti.

Roma'da yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Di Maio, İtalya'nın Afganistan konusunda beş önceliği olduğunu söyleyerek bunları şöyle sıraladı: Sivillerin korunması, insan haklarının korunması, insani yardımlara erişim garantisi, terörle mücadele ve göçün etkin yönetimi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise öncelik sıralamasının kendileri için farklı olduğunu dillendirerek, "Bizim için mevcut durumda en önemli olan şey sınırlarımızın güvenliği" dedi. Lavrov, "Rusya'nın güneyindeki müttefiklerinin sınır güvenliğinin de kendileri için öncelikli olduğunu" vurguladı.

Olağanüstü G20 toplantısı girişimi

G20 başkanlığını yürütmekte olan İtalya, Afganistan krizinin bu grup tarafından gelecek ay özel bir toplantıda ele alınmasını istiyor. İtalyan basınına göre ABD yönetimi ise Çin ve Rusya gibi ülkelerin de dahil olduğu G20'nin Afganistan konusunda devreye girmesine sıcak bakmıyor.

İtalya'nın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, Domani gazetesinde bugün yayımlanan makalesinde bu konuda şöyle yazdı:

"Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ani Roma ziyareti, Başbakan Mario Draghi'nin Afganistan konulu olağanüstü G20 toplantısını organize etme konusundaki kararlılığını vurguluyor… İtalya, IŞİD'in varlığı da dahil olmak üzere Afganistan'da halen yaşanan karışıklığın ancak Rusya ve Çin'in de dahil olmasıyla kontrol altına alınmasının sağlanabileceğine inanıyor."

Öte yandan Giro, Draghi'nin bu girişiminin çok da kolay olmadığını, ABD'yi ikna etmesi gerekeceğini de belirtti ve "Bu basit bir misyon değil, çünkü bu girişime Anglo-Amerikan direnişi bariz şekilde ortada" dedi.

Lavrov: G20 çok kutupluluğu yansıtıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da dün Roma'da Başbakan Mario Draghi ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada bu konuda şunları söyledi:

"İtalya'nın G20 başkanlığı, karşılıklı iş birliğini yoğunlaştırma imkanı sunuyor. G7'den farklı olarak G20, dünyamızın çok kutuplu gerçekliğini yansıtan bir platform."

Lavrov öte yandan "Batılı ortaklarımızın G20 bağlamında Rusya'ya nasıl bir rol öngördüğünü daha net anlamak istiyoruz. Bize bu konuda bir kılavuz sunacaklarını söylediler fakat şu ana kadar anladığım kadarıyla terör meselesi ancak 5. sırada geliyor. Sınır komşularımızın karşı karşıya olduğu tehdit göz önüne alınırsa bizim açımızdan bu kabul edilemez" diye de ekledi.

Lavrov, Afganistan konusunda olağanüstü bir G20 toplantısı düzenlenmesi halinde bu gruba dahil olmayan İran ve Pakistan gibi ülkelerin de davet edilmesini talep etti ve İtalya'nın da bu talebi kabul ettiğini açıkladı.

G20'ye aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 19 ülke ve Avrupa Birliği üye. İtalya başkanlığında G20 olağan liderler zirvesinin Ekim sonunda Roma'da yapılması planlanıyor. Ancak Afganistan krizi sonrası İtalya, liderler zirvesinden önce olağanüstü bir Afganistan toplantısı düzenlemek istiyor.